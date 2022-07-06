Генштаб отменил разрешения на перемещение военнообязанных в Украине, — Залужный

Согласно решению Главнокомандующего ВСУ, регулирующий передвижение военнообязанных по стране документ отправили на доработку. Он будет обновлен и основан на изменениях в законодательстве

В Генштабе решили отменить действие документа, который регулировал порядок получения военнообязанным разрешение на передвижение по Украине во время действия военного положения и мобилизации. Об этом сообщил главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

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"Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса, принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку", — написал он.

Залужный рассказал, что этот документ в первую очередь был предназначен для регулирования внутренней работы территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СК) и не создавал ограничений прав и свобод украинских граждан. По его словам, эта новость создала множественные манипуляции в обществе и разные трактования этой нормы, поэтому было решено ее отменить и отправить на доработку.

Главнокомандующий ВСУ рассказал, что обновленный документ будет разработан на основе изменений в законодательство Украины и подзаконных нормативно-правовых актах, которые регулируют перемещение граждан в условиях военного положения.

"Имеющаяся законодательная база не учитывает сегодняшних реалий и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов", — добавил Залужный.

Напомним, 6 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил отменить запрет на перемещение по стране военнообязанных без разрешения. Президент дал указание Генштабу доработать соответствующий порядок "с сохранением обороноспособности страны".

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отменить все нормы, касающиеся порядка выезда призывников, военнообязанных граждан и резервистов за пределы места выезда/пребывания.

5 июля в Генштабе сообщили, что для визита в другие регионы Украины военнообязанным нужно будет получать разрешение в ТЦК и СК. В ведомстве ссылались на нормы законодательства, которые существуют в Украине с 1992 года.