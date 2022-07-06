Генштаб скасував дозволи на переміщення військовозобов'язаних в Україні, — Залужний

Згідно з рішенням Головнокомандувача ЗСУ, документ, що регулює пересування військовозобов'язаних по країні, відправили на доопрацювання. Він буде оновлений і ґрунтуватиметься на змінах у законодавстві.

У Генштабі вирішили скасувати дію документа, який регулював порядок отримання військовозобов'язаним дозволу на пересування по Україні під час дії воєнного стану та мобілізації. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний.

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"Начальником Генерального штабу Збройних Сил України з метою недопущення подальших маніпуляцій навколо цього питання ухвалено рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання", — написав він.

Залужний розповів, що цей документ насамперед був призначений для регулювання внутрішньої роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СК) і не створював обмежень прав та свобод українських громадян. За його словами, ця новина створила численні маніпуляції у суспільстві та різні трактування цієї норми, тому було вирішено її скасувати та відправити на доопрацювання.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що оновлений документ буде розроблено на основі змін до законодавства України та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану.

"Наявна законодавча база не враховує сьогоднішніх реалій і не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів", — додав Залужний.

Нагадаємо, 6 липня президент України Володимир Зеленський доручив скасувати заборону на переміщення по країні військовозобов'язаних без дозволу. Президент дав вказівку Генштабу доопрацювати відповідний порядок "зі збереженням обороноздатності країни".

Крім того, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонується скасувати всі норми щодо порядку виїзду призовників, військовозобов'язаних громадян і резервістів за межі місця виїзду / перебування.

5 липня у Генштабі повідомили, що для візиту в інші регіони України військовозобов'язаним потрібно буде отримувати дозвіл у ТЦК та СК. У відомстві посилалися на норми законодавства, які є в Україні з 1992 року.