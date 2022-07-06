Выезд военнообязанных: Зеленский опроверг разногласия с Генштабом ВСУ

По словам главы государства, в условиях полномасштабной войны с РФ военные работают одной командой. Но ошибки все же надо исправлять.

Недоразумений с Генеральным штабом вооруженных сил Украины (ВСУ) по поводу разрешений на выезд военнообязанных мужчин нет. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в комментарии "Суспільному".

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В условиях полномасштабной войны с Россией нужно работать одной командой, подчеркнул глава государства.

"Если есть какая-то несогласованность, надо исправлять эти ошибки. Они мелкие, я считаю, по сравнению с этим единством, которое демонстрирует наше государство, народ Украины, ВСУ, как мы вместе воюем. Я считаю, что это ни о чем. Ошибки надо исправлять, вот и все", – заявил Зеленский.

Обязательное получение разрешения от военкоматов на выезд или въезд призывников и военнообязанных в регионы нужно отменить, добавил Верховный главнокомандующий.

Сегодня, 6 июля, по этому вопросу военное командование провело дополнительное заседание.

"Решение должно быть отменено, официальную информацию вы обязательно получите. Детали говорят, что оно принято неправильно и есть согласование по этому решению", – пояснил президент.

Отметим, что Зеленский поручил доработать принятый Генштабом порядок перемещения военнообязанных по Украине "с сохранением обороноспособности страны".

Запорожская ОВА первой 4 июля ограничила выезд военнообязанных мужчин в другие регионы Украины. На следующий день чиновники поняли, что если эту норму ввести, в военкоматах будут очереди из десятков тысяч желающих уехать.

Владимир Зеленский вечером 5 июля признал, что в обществе неоднозначно оценили инициативу военного командования. Он попросил украинский Генштаб в будущем не принимать без него такие решения.

Утром 6 июля в Верховной Раде появился законопроект о свободном передвижении военнообязанных по Украине без разрешения военкомов.

В итоге Генштаб ВСУ отменил действие документа, который предусматривает получение военнообязанным разрешение на передвижение по Украине.