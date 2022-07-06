"Конспірологія": в ОП відреагували на чутки про конфлікт між Зеленським і Залужним (відео)

Михайло Подоляк акцентував увагу на роботі єдиної вертикалі у воєнний час. Політичні аутсайдери, за його словами, спекулюють на певних темах і лише допомагають ворогові.

Між президентом України Володимиром Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним немає конфліктів. На цьому наголосив радник глави Офісу президента України (ОП) Михайло Подоляк в ефірі єдиного телемарафону.

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"Немає жодної конспірології та конфлікту. Тим паче між Верховним головнокомандувачем і просто головнокомандувачем. Це єдина вертикаль у воєнний час. Усі питання щодня і багато разів вирішуються у вертикалі Верховний головнокомандувач і головнокомандувач", — заявив Подоляк.

Радник закликав не спекулювати на чутках, щоб ворог не будував на цьому інформаційні кампанії.

"Хтось уже вибудовує майбутню політичну конфігурацію, тому що сьогодні вони — аутсайдери. Вони хочуть взяти певні теми. Коли виграємо війну, після цього, будь ласка, атакуйте, вигадуйте конспірологію", — сказав Подоляк.

За його словами, Валерій Залужний абсолютно чітко розуміє всі ризики перед країною, і війна для нього зараз — головне питання.

"Для нього Верховний головнокомандувач, президент, це головне. Він чітко працює у цій вертикалі. Немає жодного внутрішнього розбрату, конфліктів. Їх і бути не може принципово. Це різного типу люди", — наголосив радник голови ОП.

Зазначимо, що чутки про ймовірні недомовки між Зеленським і Залужним почали активно поширюватися після рішення Генштабу ЗСУ про виїзд військовозобов'язаних чоловіків за спецдозвілами від військкомів.

Зеленський це рішення не ухвалив і доручив військовим доопрацювати порядок переміщення військовозобов'язаних. Генштаб ЗСУ скасував дію цього документа.

Президент і сам раніше спростував наявність непорозумінь і розбіжностей із Генеральним штабом після проблеми з дозволами на виїзд військовозобов'язаних чоловіків.