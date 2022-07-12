"Сидят в ресторанах, будто нет войны": конгрессвумен Спартц высказалась об украинцах

Виктория Спартц обвинила Украину в неготовности к войне с Россией. По ее мнению, каждый обязан "встать на военные рельсы".

Граждане Украины, по мнению американской конгрессвумен от Республиканской партии Виктории Спартц, ведут себя так, будто войны в стране нет. Об этом политик заявила в интервью "Европейской правде".

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По оценке Спартц, Украине следует больше работать и многие военные проблемы брать на себя.

"Ваша страна не готовится к войне, не делает нужные вещи, это меня очень беспокоит. Вы даже ведете себя так, как будто у вас войны нет. Не понимаете, что у вас самая большая война после Второй мировой", – сказала она.

Вывод об отношении украинцев к войне конгрессвумен сделала на основе якобы визитов в некоторые города. Каждый должен "перейти на военные рельсы" и не стоит недооценивать противника.

"Вы ждете, что все Запад будет делать. Люди сидят в ресторанах в Киеве, как войны у вас уже нет, потому что война пошла на Восток", – прокомментировала Спартц.

Проблемы с Ермаком

Конгрессвумен повторила тезис об обеспокоенности многих западных чиновников главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Рядом с вашим президентом есть человек, с которым связаны какие-то проблемы. Я считаю, что вам нужно эти проблемы решить. Эти данные не из Украины, а из других стран. Они действительно появились не вчера", – отметила Спартц.

[ + – ] Спартц говорила, что Ермак должен был уйти в отставку еще зимой

Политик беспокоится, как будет отчитываться перед Конгрессом за потраченные американскими властями деньги на военную помощь Украине.

"Проблема – не Ермак. В вашей стране есть проблемы, которые не решаются. Когда я спрашиваю, почему, наши люди мне говорят, что это из-за Ермака. Если мы тратим в Украине средства американских налогоплательщиков, то мы должны быть уверены, что эти средства идут к тем ребятам, которые воюют у вас", – продолжила Спартц.

Она вспомнила о выделении миллиардов долларов на создание украинских антикоррупционных институтов.

"Мы видим, что эти институции не могут работать. Мне говорят, что это из-за Ермака и людей, которых он ставит на должности", – резюмировала Спартц.

Отметим, что Спартц – уроженка Украины, которая эмигрировала в США. В январе 2021 года она дала присягу члена Конгресса США.

Напомним, что ранее Виктория Спартц критиковала главу США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского за медленный ответ российскому агрессору.

Политик заявила, что Ермак должен был уйти в отставку еще зимой за якобы снижение боеготовности ВСУ.