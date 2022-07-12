"Сидять у ресторанах, ніби немає війни": конгресвумен Спартц висловилася про українців

Вікторія Спартц звинуватила Україну в неготовності до війни з Росією. На її думку, кожен має "встати на воєнні рейки".

Громадяни України, на думку американської конгресвумен від Республіканської партії Вікторії Спартц, поводяться так, ніби війни в країні немає. Про це політикиня заявила в інтерв'ю "Європейській правді".

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За оцінкою Спартц, Україні варто більше працювати і багато воєнних проблем брати на себе.

"Ваша країна не готується до війни, не робить потрібних речей, це мене дуже турбує. Ви навіть поводитеся так, ніби у вас війни немає. Не розумієте, що у вас найбільша війна після Другої світової", — сказала вона.

Висновок щодо ставлення українців до війни конгресвумен зробила на основі нібито візитів у деякі міста. Кожен має "перейти на воєнні рейки" і не варто недооцінювати супротивника.

"Ви чекаєте, що все Захід робитиме. Люди сидять у ресторанах у Києві, ніби війни у вас уже немає, тому що війна пішла на Схід", — прокоментувала Спартц.

Проблеми з Єрмаком

Конгресвумен повторила тезу про стурбованість багатьох західних чиновників головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Поруч із вашим президентом є людина, з якою пов'язані якісь проблеми. Я вважаю, що вам потрібно ці проблеми вирішити. Ці дані не з України, а з інших країн. Вони справді з'явилися не вчора", — зазначила Спартц.

[ + – ] Спартц казала, що Єрмак мав піти у відставку ще взимку

Політикиня непокоїться, як звітуватиме перед Конгресом за витрачені американською владою гроші на військову допомогу Україні.

"Проблема — не Єрмак. У вашій країні є проблеми, які не вирішуються. Коли я питаю, чому наші люди мені кажуть, що це через Єрмака. Якщо ми витрачаємо в Україні кошти американських платників податків, то ми повинні бути впевнені, що ці кошти йдуть до тих хлопців, які воюють у вас", — продовжила Спартц.

Вона згадала про виділення мільярдів доларів на створення українських антикорупційних інституцій.

"Ми бачимо, що ці інституції не можуть працювати. Мені кажуть, що це через Єрмака та людей, яких він ставить на посади", — резюмувала Спартц.

Зазначимо, що Спартц — уродженка України, яка емігрувала до США. У січні 2021 року вона принесла присягу члена Конгресу США.

Нагадаємо, що раніше Вікторія Спартц критикувала главу США Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського за повільну відповідь російському агресору.

Політикиня заявила, що Єрмак мав піти у відставку ще взимку за нібито зниження боєздатності ЗСУ.