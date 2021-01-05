Уроженка Украины Виктория Спартц принесла присягу члена Конгресса США (фото)

В США Виктория переехала в 2000 году, обретя там семью и построив успешную карьеру.

Виктория Спартц, ставшая первой эмигранткой из Украины, избранной в нижнюю палату Конгресса США Палату представителей, принесла присягу, а снимком с торжественной церемонии поделилась на своей странице в Facebook.

В подписи к снимку она отметила, что из-за коронавируса формат церемонии присяги несколько изменился. На фото она – рядом лидером республиканцев Кевином Маккарти.

"Представлять 5-й округ Индианы в Палате представителей США – невероятная честь, и я буду усердно работать каждый день для всех людей, которых я обязана представлять. Я также хочу поблагодарить мою семью, друзей, всех моих сторонников и, самое главное, избирателей. Без вас я бы не стояла сегодня там. Пора на работу!", – написала она.

Фото: Facebook/Victoria Spartz

Будущая конгрессвумен Виктория Кульгейко родилась в городе Носовка в Черниговской области в семье инженеров. Получив степень бакалавра и магистра по международной экономике в Киевском национальном экономическом университете и MBA. Затем она поехала в Польшу на практику. На обратной дороге Виктория познакомилась в поезде с будущим мужем Джейсоном Спартцем.

В 22 года девушка переехала в США, где вышла замуж, а затем через шесть лет получила гражданство. Вместе с мужем она воспитывает двух дочерей-погодок – Анну-Лилиану и Викторию-Ингрид.

Уже в Штатах она получила степень магистра бухгалтерии а бизнес-школе Университета Индианы, где и осталась преподавать. Кроме того, Виктория прошла высшую образовательную программу Гарвардской бизнес-школы по вопросам здравоохранения.

Она работала в бизнес-структурах и госучреждениях. У нее есть свой бизнес в сфере финансовых консультаций, фермерского хозяйства и недвижимости. В сенат штата Индиана была избрала в 2017 году.

Западная пресса отмечает, что Виктория Спартц не забывает об украинских корнях, а на своем сайте она писала о том, что взрослея в Украине при власти социалистов, напрямую почувствовала на себе "темную сторону социализма".

На выборах 3 ноября 2020 года республиканка Спартц обошла на выборах демократку Кристину Хейл, получив 51,7% голосов, тогда как ее соперница – 44%. Ее главным лозунгом на выборах стала фраза "Остановим социализм!".