Українка з Конгресу США розкритикували Байдена та Зеленського за повільну боротьбу з РФ

Вікторія Спартц вважає, що Володимиру Зеленському треба повністю перевести Україну в режим війни, а розподіл допомоги доручити волонтерам.

Членкиня палати представників США Вікторія Спартц розкритикувала президентів Джозефа Байдена та Володимира Зеленського за повільну боротьбу з російською агресією в Україні. Вона прокоментувала ситуацію в інтерв'ю для телеканалу Fox News.

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Представниця Республіканської партії закликала Конгрес США вжити "невідкладних дій", щоб узяти під свій контроль ситуацію в Україні, а також багатомільярдну допомогу, яку українцям передають без належного нагляду. На її думку, на українській території йде війна за ресурси, адже Росія зацікавлена у захопленні країни-сусіда заради сировини та інтелектуальної власності. Вікторія Спартц запропонувала розробити систему аудиту в режимі реального часу, яка допоможе прискорити доставку допомоги, зокрема зброї. За інформацією Fox News, Вікторія Спартц емігрувала в США з України.

"Припиніть грати в політику із життями людей", — звернулася вона до президентів. — "Як гордій американці, мені ніяково, що ми дозволили так багато зійти з рук Росії. Але я думаю, що зараз не час для ігор і політики. А нашим лідерам і президенту Зеленському треба вчитися".

[ + – ] Вікторія Спартц під час відеоінтерв'ю Fox News Фото: Скриншот

Як вважає конгресвумен, Джо Байден і Володимир Зеленський "повільно і неохоче" перешкоджають військовим, розвідувальним і пропагадистським успіхам Росії в Україні. В американського лідера має бути "чітка стратегія", але поки що слова розходяться з діями. Незалежно від політики Байдена, Конгрес відповідає за прозоре використання грошей перед американськими платниками податків.

Політикиня закликала Володимира Зеленського повністю перевести країну в "режим війни", а не намагатися розвивати її в колишньому режимі:

"Зараз не режим відновлення. Країна знаходиться в розпалі великої війни. І ви повинні ставитися до неї як до війни. На жаль, ви не можете жити як завжди, або вона затягнеться на дуже довгий час, і буде дуже погано. Я також думаю, що американці витрачають багато грошей та ресурсів. Нам не потрібен ще один Афганістан".

Вікторія Спартц також запропонувала збільшити кількість людей на місцях, які займатимуться доставкою гуманітарної допомоги в райони, що найбільше потребують, і доручити цю роботу волонтерським організаціям, а не урядовим чи великим міжнародним. За її словами, іноді чиновники зловживають своїми повноваженнями, а ключові пости у Вашингтоні та Києві не завжди займають компетентні люди.

"Я думаю, що якщо ми зможемо стабілізувати, упорядкувати деякі речі, якщо ми зможемо дати відсіч Росії і натиснути на неї, щоб сісти за стіл переговорів і зупинити це божевілля... це погана ситуація для всього світу, і я думаю, що нам потрібно поставитись до цього серйозно та використати серйозну стратегію", — наголосила членкиня Конгресу.

Варто зазначити, що Вікторія Спартц є уродженкою України, яка емігрувала в США. У січні 2021 року вона принесла присягу члену Конгресу США.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, чим США можуть допомогти Україні. За його словами, українцям потрібно більше американської бойової техніки, а також підтримка під час вступу до НАТО.