Украинка из Конгресса США раскритиковали Байдена и Зеленского за медленную борьбу с РФ

Виктория Спартц считает, что Владимиру Зеленскому нужно полностью перевести Украину в режим войны, а распределение помощи поручить волонтерам.

Член палаты представителей США Виктория Спартц раскритиковала президентов Джозефа Байдена и Владимира зеленского за медленную борьбу с российской агрессией в Украине. Она прокомментировала ситуацию в интервью для телеканала Fox News.

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Представитель Республиканской партии призвала Конгресс США принять "неотложные действия", чтобы взять под свой контроль ситуацию в Украине, а также многомиллиардную помощь, которую украинцам передают без должного надзора. По ее мнению, на украинской территории идет война за ресурсы, ведь Россия заинтересована в захвате страны-соседа ради сырья и интеллектуальной собственности. Виктория Спартз предложила разработать систему аудита в режиме реального времени, которая поможет ускорить доставку помощи, в том числе числе оружия. По информации Fox News, Виктория Спартц эмигрировала в США из Украины.

"Прекратите играть в политику с жизнями людей", — обратилась она к президентам. — "Как гордой американке, мне неловко, что мы позволили столь многому сойти с рук России. Но я думаю, что сейчас не время для игр и политики. А нашим лидерам и президенту Зеленскому нужно учиться".

[ + – ] Виктория Спартц во время видеоинтервью Fox News Фото: Скриншот

Как считает конгрессвумен, Джо Байден и Владимир Зеленский "медленно и неохотно" препятствуют военным, разведывательным и пропагадистским успехам России в Украине. У американского лидера должна быть "четкая стратегия", но пока слова расходятся с действиями. Независимо от политики Байдена, Конгресс отвечает за "прозрачное" использование денег перед американскими налогоплательщиками.

Политик призвала Владимира Зеленского полностью перевести страну в "режим войны", а не пытаться развивать ее в прежнем режиме:

"Сейчас не режим восстановления. Страна находится в разгаре большой войны. И вы должны относиться к ней как к войне. К сожалению, вы не можете жить как обычно, или она затянется на очень долгое время, и будет очень плохо. Я также думаю, что американцы тратят много денег и ресурсов. Нам не нужен еще один Афганистан".

Виктория Спартц также предложила увеличить количество людей на местах, которые будут заниматься доставкой гуманитарной помощи в наиболее нуждающиеся районы, и поручить эту работу волонтерским организациям, а не правительственным или крупным международным. По ее словам, иногда чиновники злоупотребляют своими полномочияи, а ключевые посты в Вашингтоне и Киеве не всегда занимают компетентные люди.

"Я думаю, что если мы сможем стабилизировать, упорядочить некоторые вещи, если мы сможем дать отпор России и надавить на нее, чтобы сесть за стол переговоров и остановить это безумие… это плохая ситуация для всего мира, и я думаю, что нам нужно отнестись к этому серьезно и использовать серьезную стратегию", — подчеркнула член Конгресса.

Стоит отметить, что Виктория Спартц является уроженкой Украины, эмигрировавшей в США. В январе 2021 года она дала присягу члена Конгресса США.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, чем США могут помочь Украине. По его словам, украинцам нужно больше американской боевой техники, а также поддержка при вступлении в НАТО.