Война с Россией: Зеленский рассказал, чем могут помочь США

Лидер Украины считает, что США во главе с Джо Байденом должны помогать Украине в войне с РФ технически и финансово

Президент Украины Владимир Зеленский хочет получать от США больше военной техники для войны с РФ и видеть поддержку в процессе интеграции нашей страны в НАТО. Об этом лидер Украины рассказал в интервью CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"США помогают Украине, очень помогают, но этого недостаточно для победы. Мы хотим увеличения этой помощи — мы сражаемся за нашу землю, мы не хотим, чтобы люди из разных стран сражались за нашу территорию", — сказал президент Украины.

По словам Зеленского, США — это мировая экономика, и они могут помочь нам и оружием, и финансами.

"А еще США могут влиять на решения европейских стран — это тоже политическая поддержка. Должен признаться, некоторые страны в Европе хотят баланса между Россией и Украиной. Но благодаря помощи США они стали поддерживать. Таким образом, когда я говорю об объеме и скорости поддержки вооружений, я не апеллирую только к Соединенным Штатам. Я обращаюсь ко всем мировым лидерам и говорю, что чем быстрее помощь, прирост помощи, тем спасите жизни украинцев и помогите нам вернуть территории, оккупированные Россией", — подчеркнул президент Украині.

Напоследок Зеленский повторил свой призыв к президенту США Джо Байдену посетить Киев, заявив, что это послужит сигналом для России и всего мира.

Несколько ранее Владимир Зеленский назвал условие прекращения войны в Украине. Он считает, что о полном прекращении боевых действий следует говорить только после восстановления кордонов нашего государства.

Также Фокус писал о том, готова ли сама Америка к затяжной войне с Россией. Потому как российско-украинская война ставит под сомнения некоторые из глубоко укоренившихся военных аксиом США. Две из таких аксиом особенно важны: вера в скоротечность и разрушительность будущих войн, а также необходимость наличия профессиональных вооруженных сил для ведения сложных боевых действий.