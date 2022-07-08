Зеленский назвал условие прекращения войны в Украине

Президент Украины считает, что о полном прекращении боевых действий следует говорить только после восстановления кордонов нашего государства

Президент Украины заявил о том, что ради мирного соглашения с РФ и прекращения огня никогда не пойдет на аннексию территорий нашей страны российскими оккупантами. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью CNN.

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"Украинцы не готовы отдать свою землю, признать, что эти территории принадлежат России. Это наша земля", — сказал украинский президент.

По его словам, меседж о единстве Украины он и его команда транслируют на всех международных площадках. Более того, Зеленский уверен в том, что при поддержке военных сможет доказать это всему мировому сообществу. И в первую очередь — стране-агрессору России.

Зеленский подчеркнул, что единственное и обязательное условие прекращения в Украине войны — это восстановление государственных границ.

Также Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, когда закончится российско-украинская война.

"Если мощное вооружение от наших партнеров придет к нам вовремя, и если удача и Бог со своей стороны, мы можем добиться многого до конца года и остановить эту войну", — заявил президент Украины.

Правда, он также уточнил, что имел в виду не военные действие в целом, а только их активную боевую фазу.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин снова пригрозил Украине. Он заявил, что ВС РФ еще "всерьез ничего не начинали". А "обострение на Донбассе" развязал "коллективный Запад".

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", – продолжил президент РФ.

Тем временем аналитики американского Института изучения войны ISW говорили о затяжной войне в Украине, так как российское руководство ставит перед собой цель сменить действующий режим и уничтожить суверенитет страны.