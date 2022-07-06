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Путин готовится к затяжной войне: ISW назвал главные цели РФ в Украине (фото)

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Институт ISW назвал главные цели Путина в Украине

По данным американских аналитиков, россияне наступают в районе Славянска, Бахмута и Северска, однако Кремль хочет перекинуть территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса.

Стратегическими целями ВС РФ в ходе полномасштабной войны остаются смена действующего режима в Киеве и уничтожение суверенитета Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW от 5 июля.

Аналитики отмечают, что, несмотря на колоссальные потери ВС РФ, ключевой целью России является смена режима в Украине и уничтожение суверенитета соседнего государства с последующей аннексией оккупированных территорий.

В качестве аргументов институт ISW приводит слова секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева, который повторил первоначальные тезисы президента Владимира Путина.

"Кремль сохраняет максималистские цели, включая смену режима и территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса. Российские власти продолжают закреплять административный контроль над оккупированными территориями Украины, что может создать условия для прямого присоединения этих территорий к РФ", — говорится в отчете ISW.

Аналитики также отмечают, что ВС РФ продолжают наступательные действия в районе Славянска, Бахмута и Северска, пытаясь блокировать населенные пункты с нескольких сторон, и проводят мобилизацию личного состава на захваченных территориях с целью компенсировать потери среди личного состава. Подразделения Вооруженных сил Украины, в свою очередь, провели контратаку к юго-западу от оккупированного Донецка.

Вторжение Россия ISW смена режима Киев суверенитет оккупация война
Россия хочет сменить режим в Киеве и уничтожить суверенитет Украины
Вторжение Россия ISW смена режима Киев суверенитет оккупация война
Россия хочет сменить режим в Киеве и уничтожить суверенитет Украины
ВСУ контрнаступление Донецк Донбасс война оккупанты штурм война
ВСУ провели контратаку в районе оккупированного Донецка
Вторжение Россия ISW смена режима Киев суверенитет оккупация война
Вторжение Россия ISW смена режима Киев суверенитет оккупация война
ВСУ контрнаступление Донецк Донбасс война оккупанты штурм война

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал об успешном отражении нескольких наступлений ВС РФ на Донбассе. По данным военного командования, российские войска были вынуждены отступать из-за больших потерь в районе восьми населенных пунктов.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили под Херсоном два склада с боеприпасами и боевую технику российской армии.