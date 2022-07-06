Путин готовится к затяжной войне: ISW назвал главные цели РФ в Украине (фото)

По данным американских аналитиков, россияне наступают в районе Славянска, Бахмута и Северска, однако Кремль хочет перекинуть территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса.

Стратегическими целями ВС РФ в ходе полномасштабной войны остаются смена действующего режима в Киеве и уничтожение суверенитета Украины. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW от 5 июля.

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Аналитики отмечают, что, несмотря на колоссальные потери ВС РФ, ключевой целью России является смена режима в Украине и уничтожение суверенитета соседнего государства с последующей аннексией оккупированных территорий.

В качестве аргументов институт ISW приводит слова секретаря российского Совета безопасности Николая Патрушева, который повторил первоначальные тезисы президента Владимира Путина.

"Кремль сохраняет максималистские цели, включая смену режима и территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса. Российские власти продолжают закреплять административный контроль над оккупированными территориями Украины, что может создать условия для прямого присоединения этих территорий к РФ", — говорится в отчете ISW.

Аналитики также отмечают, что ВС РФ продолжают наступательные действия в районе Славянска, Бахмута и Северска, пытаясь блокировать населенные пункты с нескольких сторон, и проводят мобилизацию личного состава на захваченных территориях с целью компенсировать потери среди личного состава. Подразделения Вооруженных сил Украины, в свою очередь, провели контратаку к юго-западу от оккупированного Донецка.

[ + – ] Россия хочет сменить режим в Киеве и уничтожить суверенитет Украины [ + – ] Россия хочет сменить режим в Киеве и уничтожить суверенитет Украины [ + – ] ВСУ провели контратаку в районе оккупированного Донецка

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал об успешном отражении нескольких наступлений ВС РФ на Донбассе. По данным военного командования, российские войска были вынуждены отступать из-за больших потерь в районе восьми населенных пунктов.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили под Херсоном два склада с боеприпасами и боевую технику российской армии.