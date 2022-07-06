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ВСУ за сутки отбили восемь попыток наступления ВС РФ на фронте, — Генштаб

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ВСУ отбили восемь попыток наступления ВС РФ

Украинская авиация, по данным командования, также успешно выполняет боевые задачи, точечными авиаударами уничтожая скопление вражеской техники и личного состава россиян.

Подразделения Вооруженных сил Украины в течение суток отбили несколько наступлений ВС РФ на разных участках фронта. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 6 июля.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях не изменилась, а на Сиверском оккупанты обстреливали позиции украинской армии в населенных пунктах Железный мост, Шалыгино и Эсмань.

На Харьковском направлении в течение суток зафиксированы обстрелы из вертолетов, танков, минометов, артиллерии и РСЗО возле Сосновки, Слатино, Малой Даниловки, Черкасских Тишек, Веселого, Кутузовки, Моспаново, Гусаровки, Чеполя и Новой Николаевки. В районе Шестаково и Победы россияне дистанционно минировали местность.

На Славянском направлении ВС РФ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии открывали огонь в районе Краснополья и Богородичного. Подразделения ВСУ отразили вражеский штурм и оттеснили россиян в районе Долины. Возле Мазановки продолжаются бои и наступление ВС РФ.

На Краматорском направлении зафиксированы прилеты по объектам гражданской инфраструктуры в Северске и Григорьевке. ВСУ нанесли оккупантам серьезные потери при попытке наступления возле Верхнекаменского, Белогоровки и Григорьевки, и вынудили россиян отступить. Серьезной ситуация остается на Бахмутском направлении. Позиции украинской армии из артиллерии и авиации обстреливали в районе Углегорской ТЭС, Берестового, Белогоровки, Травневого, Шумов и Нью-Йорка. Попытки наступления были отбиты возле Новолуганского, Спорного и Вершины. Продолжаются боевые действия в районе Луганского, где ВС РФ также штурмуют позиции ВСУ.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по всей линии соприкосновения столкновения продолжаются обстрелы из тяжелого вооружения, в том числе армейской авиации. На Южнобужском направлении ВС РФ из артиллерии вели огонь по Трудолюбовке, Княжевке, Николаевке, Кобзарцах, Благодатному, Шевченково и Лупарево. В направлении Лозового ВСУ также отбили вражеские наступление.

По данным Генштаба, украинская авиация продолжает выполнять боевые задачи на нескольких направлениях фронта. В течение минувших суток бомбардировщики и штурмовики ВС ВСУ уничтожили два полевых состава боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, более 10 единиц вражеской техники и большое количество личного состава.

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ВСУ отбили несколько наступлений россиян
Генштаб ВСУ сводка наступление штурм оккупанты война обстрелы ВС РФ Донбасс
ВСУ отбили несколько наступлений россиян

Напомним, вечером 5 июля украинские силы ПВО отбили массированную воздушную атаку ВС РФ. Пуск крылатых ракет, по данным командования, осуществлялся из акватории Черного моря в направлении западных областей Украины.

Также сообщалось, что ВС РФ осуществили ракетный удар по Хмельницкой области, а силам ПВО удалось сбить одну из четырех крылатых ракет.