Запускали из Черного моря: украинское ПВО отбило ракетную атаку военных РФ

Из 4 выпущенных снарядов силы ПВО группировки "Запад" сбили 3. В Хмельницкой области в результате обстрела был ранен мужчина.

Вечером 5 июля российские войска выпустили по Украине из акватории Черного моря 4 ракеты. Об этом сообщило в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

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Три снаряда успешно сбили силы ПВО группировки "Запад".

Вечером почти во всех регионах Украины звучала сирена воздушной тревоги.

Обстрелы Хмельницкой области

Известно, что ракеты попали в Хмельницкую область, журналисты сообщали о 5 взрывах.

В результате ракетного удара по Хмельницкой области пострадал мужчина – он получил осколочное ранение ягодицы, отметил в комментарии "Суспільному" глава Ярмолинецкой территориальной общины Андрей Шутяк.

Пострадавшего госпитализировали, погибших после обстрелов нет.

Напомним, что ВСУ за одну ночь в Мелитополе уничтожили более 200 российских оккупантов. ВС РФ лишились складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, российские ракетные обстрелы увеличились потому, что сменился командующий так называемой "специальной военной операции".