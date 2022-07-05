ВС РФ обстреляли ракетами Хмельницкую область: что известно (фото)

Глава Хмельницкой ОВА рассказал о 3 прилетах в Хмельницком районе. Системы ПВО могли сбить минимум 1 российский снаряд.

Российские оккупанты обстреляли ракетами Хмельницкую область. Об этом сообщил в Telegram мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

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Снаряды прилетали в Хмельницком районе, отметил он.

В 19:30 почти по всей Украине звучала воздушная тревога – сигнал начался с западных и южных областей.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий позже в Telegram рассказал о 3 прилетах в Хмельницком районе. Чиновник обещает детальную информацию, как только посетит место происшествия.

Обстрел Хмельницкой области – система ПВО сработала

Телеканал "Дом" сообщил о 5 взрывах в области. Нельзя сказать, что все это были прилеты, в Telegram-каналах пишут о работе системы ПВО, она сбила минимум 1 российскую ракету.

Пользователи соцсетей опубликовали фото столба дыма, который поднимается в небо над областью. Появилась также информация об обстреле Ярмолинецкого района Хмельницкой области.

[ + – ] Последствия попадания одной из ракет

Напомним, что 5 июля войска РФ вели массированный обстрел Славянска. В городе было несколько пожаров, известно об 1 погибшем гражданском.

Американский Институт изучения войны ISW ранее прогнозировал масштабное наступление российских войск на Славянск и Бахмут.

Российская армия в конце марта этого года попала ракетами по аэродрому Староконстантинова Хмельницкой области. Человеческих жертв в результате атаки не было.