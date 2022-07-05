ВС РФ обстреляли ракетами Хмельницкую область: что известно (фото)
Глава Хмельницкой ОВА рассказал о 3 прилетах в Хмельницком районе. Системы ПВО могли сбить минимум 1 российский снаряд.
Российские оккупанты обстреляли ракетами Хмельницкую область. Об этом сообщил в Telegram мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
Снаряды прилетали в Хмельницком районе, отметил он.
В 19:30 почти по всей Украине звучала воздушная тревога – сигнал начался с западных и южных областей.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий позже в Telegram рассказал о 3 прилетах в Хмельницком районе. Чиновник обещает детальную информацию, как только посетит место происшествия.
Обстрел Хмельницкой области – система ПВО сработала
Телеканал "Дом" сообщил о 5 взрывах в области. Нельзя сказать, что все это были прилеты, в Telegram-каналах пишут о работе системы ПВО, она сбила минимум 1 российскую ракету.
Пользователи соцсетей опубликовали фото столба дыма, который поднимается в небо над областью. Появилась также информация об обстреле Ярмолинецкого района Хмельницкой области.
Напомним, что 5 июля войска РФ вели массированный обстрел Славянска. В городе было несколько пожаров, известно об 1 погибшем гражданском.
Американский Институт изучения войны ISW ранее прогнозировал масштабное наступление российских войск на Славянск и Бахмут.
Российская армия в конце марта этого года попала ракетами по аэродрому Староконстантинова Хмельницкой области. Человеческих жертв в результате атаки не было.