ЗС РФ обстріляли ракетами Хмельницьку область: що відомо (фото)

Голова Хмельницької ОВА розповів про 3 прильоти у Хмельницькому районі. Системи ППО могли збити щонайменше 1 російський снаряд.

Російські окупанти обстріляли ракетами Хмельницьку область. Про це повідомив у Telegram мер Хмельницького Олександр Симчишин.

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Снаряди прилітали до Хмельницького району, зазначив він.

О 19:30 майже по всій Україні лунала повітряна тривога — сигнал розпочався із західних та південних областей.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій пізніше в Telegram розповів про 3 прильоти у Хмельницькому районі. Чиновник обіцяє детальну інформацію, як тільки відвідає місце події.

Обстріл Хмельницької області — система ППО спрацювала

Телеканал "Дім" повідомив про 5 вибухів в області. Не можна сказати, що це були прильоти, в Telegram-каналах пишуть про роботу системи ППО, вона збила мінімум 1 російську ракету.

Користувачі соцмереж опублікували фото стовпа диму, який здіймається в небо над областю. З'явилася також інформація щодо обстрілу Ярмолинецького району Хмельницької області.

[ + – ] Наслідки влучення однієї з ракет

Нагадаємо, що 5 липня війська РФ вели масований обстріл Слов'янська. У місті було кілька пожеж, відомо про 1 загиблого цивільного.

Американський Інститут вивчення війни ISW раніше прогнозував масштабний наступ російських військ на Слов'янськ та Бахмут.

Російська армія наприкінці березня цього року потрапила ракетами по аеродрому Старокостянтинова Хмельницької області. Людських жертв внаслідок атаки не було.