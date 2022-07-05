ВСУ уничтожили более 200 оккупантов в ходе обстрела военной базы ВС РФ в Мелитополе (видео)

Во время массированной атаки, по словам мэра города Ивана Федорова, также уничтожили склады с боеприпасами и казармы россиян.

Подразделения Вооруженных сил Украины только за одну ночь уничтожили в оккупированном Мелитополе более 200 солдат ВС РФ. Эту информацию озвучил мэр неподконтрольного Киеву города Иван Федоров.

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По его словам, в ночь с 2 на 3 апреля подразделения ВСУ массированным огнем уничтожили одну из военных баз ВС РФ, которая функционировала в Мелитополе.

В результате обстрела, как отмечает Иван Федоров, были ликвидированы более 200 российских солдат, около 300 — получили ранения и травмы. Мэр Мелитополя утверждает, что военная база после огня ВСУ надолго вышла из строя, а в ходе атаки уничтожили также склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, казармы оккупантов и несколько смежных зданий.

"В городе полностью был переполнен госпиталь. Большинство коллаборантов боятся выходить на работу", — продолжил Иван Федоров и добавил, что после массированного обстрела ВС РФ перевозят военную технику из Мелитополя в лесополосы, а в самом городе остаются дислоцироваться около 1000 российских военнослужащих.

Кроме этого, городской голова подтвердил факт подрыва моста, который соединял оккупированный населенный пункт с Токмаком. По его словам, диверсия была осуществлена украинскими партизанами, которые попытались ограничить поставки вооружения к линии фронта.

[ + – ] Уничтожение военной базы ВС РФ в Мелитополе

Напомним, в ночь с 2 на 3 июля подразделения ВСУ осуществили массированный удар по военной базе ВС РФ, которая находилась в Мелитополе. Украинские военнослужащие в общей сложности выпустили более 30 снарядов в направлении стратегического объекта оккупантов.

Также сообщалось, что 3 июля между Мелитополем и Токмаком был подорван мост, по которому ВС РФ перегоняли военную технику.