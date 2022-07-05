ЗСУ знищили понад 200 окупантів під час обстрілу військової бази ЗС РФ у Мелітополі (відео)

Під час масованої атаки, за словами мера міста Івана Федорова, також знищили склади з боєприпасами та казарми росіян.

Підрозділи Збройних сил України лише за одну ніч знищили в окупованому Мелітополі понад 200 солдатів ЗС РФ. Цю інформацію озвучив мер непідконтрольного Києву міста Іван Федоров.

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За його словами, у ніч із 2 на 3 квітня підрозділи ЗСУ масованим вогнем знищили одну з військових баз ЗС РФ, яка функціонувала в Мелітополі.

Унаслідок обстрілу, як зазначає Іван Федоров, було ліквідовано понад 200 російських солдатів, близько 300 отримали поранення й травми. Мер Мелітополя стверджує, що військова база після вогню ЗСУ надовго вийшла з ладу, а в ході атаки знищили також склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, казарми окупантів і кілька суміжних будівель.

"У місті повністю був переповнений госпіталь. Більшість колаборантів бояться виходити на роботу", — продовжив Іван Федоров і додав, що після масованого обстрілу ЗС РФ перевозять військову техніку з Мелітополя до лісосмуг, а в самому місті залишаються дислокуватися близько 1000 російських військовослужбовців.

Окрім цього, міський голова підтвердив факт підриву мосту, який поєднував окупований населений пункт із Токмаком. За його словами, диверсію було здійснено українськими партизанами, які спробували обмежити постачання озброєння до лінії фронту.

[ + – ] Знищення військової бази ЗС РФ у Мелітополі

Нагадаємо, в ніч із 2 на 3 липня підрозділи ЗСУ здійснили масований удар по військовій базі ЗС РФ, яка була в Мелітополі. Українські військовослужбовці загалом випустили понад 30 снарядів у напрямку стратегічного об'єкту окупантів.

Також повідомлялося, що 3 липня між Мелітополем і Токмаком було підірвано міст, яким ЗС РФ переганяли військову техніку.