Під Мелітополем підірвали міст, по якому окупанти переганяли техніку, — ЗМІ

Вибух пролунав в окупованому селі Любимівка Запорізької області. Загарбники використовували залізничну гілку для перекидання потягів зі зброєю та технікою на фронт.

Сьогодні, 3 липня, між окупованими населеними пунктами Мелітополем та Токмаком підірвано залізничний міст, по якому російська армія переганяла техніку на фронт. Про це пише місцеве українське видання "Ріа-Мелітополь".

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Як повідомляють журналісти, вибух пролунав в окупованому селі Любимівка Запорізької області.

Залізничну гілку використовували окупанти для перекидання складів зі зброєю та військовою технікою.

Любимівка розташована на відстані 25 км від Мелітополя.

Нагадаємо, в ніч на 3 липня українські військові завдали понад 30 ударів по російській військовій базі, яка знаходиться в тимчасово окупованому Мелітополі. Також завдяки діям українських партизанів із рейок зійшов російський бронепотяг.

Раніше Фокус розповідав, як у Мелітополі влаштовано рух опору.