Под Мелитополем взорвали мост, по которому оккупанты перегоняли технику, — СМИ

Взрыв прогремел в оккупированном селе Любимовка Запорожской области. Захватчики использовали железнодорожную ветку для переброски составов с оружием и техникой на фронт.

Сегодня, 3 июля, между оккупированными населенными пунктами Мелитополем и Токмаком был взорван железнодорожный мост, по которому российская армия перегоняла технику на фронт. Об этом пишет местное украинское издание "Риа-Мелитополь".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщают журналисты, взрыв прогремел в оккупированном селе Любимовка Запорожской области.

Железнодорожная ветка использовалась оккупантами для переброски составов с оружием и военной техникой.

Любимовка расположена на расстоянии 25 км от Мелитополя.

Напомним, в ночь на 3 июля украинские военные нанесли более 30 ударов по российской военной базе, которая находится во временно оккупированном Мелитополе. Также благодаря действиям украинских партизан с рельс сошел российский бронепоезд.

Ранее Фокус рассказывал, как в Мелитополе устроено движение сопротивления.