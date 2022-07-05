Запускали з Чорного моря: українська ППО відбила ракетну атаку військових РФ

З 4 випущених снарядів сили ППО угруповання "Захід" збили 3. На Хмельниччині внаслідок обстрілу поранено чоловіка.

Увечері, 5 липня, російські війська випустили по Україні з акваторії Чорного моря 4 ракети. Про це повідомило у Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

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Три снаряди успішно збили сили ППО угруповання "Захід".

Увечері майже у всіх регіонах України лунала сирена повітряної тривоги.

Обстріли Хмельницької області

Відомо, що ракети влучили по Хмельницькій області, журналісти повідомляли про 5 вибухів.

Внаслідок ракетного удару по Хмельницькій області постраждав чоловік — він отримав осколкове поранення сідниці, зазначив у коментарі "Суспільному" голова Ярмолинецької територіальної громади Андрій Шутяк.

Потерпілого госпіталізували, загиблих після обстрілу немає.

Нагадаємо, що ЗСУ за одну ніч у Мелітополі знищили понад 200 російських окупантів. ЗС РФ втратили склади з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами.

На думку керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, російські ракетні обстріли збільшилися тому, що змінився командувач так званої "спеціальної військової операції".