Проста відповідь: глава розвідки пояснив, чому РФ почала частіше використовувати ракети

За словами Кирила Буданова, справа у військових навичках нового командувача російських військ в Україні, який по-іншому воювати не вміє.

Активізація російського ракетного обстрілу пояснюється дуже просто — справа в зміні керівника так званої "спеціальної військової операції". Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

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"Жодної конспірології чи якихось далекоглядних планів тут немає, — сказав він. — Змінився керівник, як вони кажуть, "спеціальної військової операції" в Україні, ним став командувач повітряних сил (Сергій Суровікін). Він вміє воювати бомбардувальниками та ракетами, ось він робить те, що вміє. Так що тут досить легка відповідь, хоч як це дивно".

[ + – ] Командувач ПКС Росії Сергій Суровікін

За словами Буданова, після зміни командувача російська армія стала масовано застосовувати дальні бомбардувальники Ту-22М3, озброєні старими радянськими ракетами Х-22. Ці ракети були призначені для завдання ядерних ударів, тому б'ють неточно: відхилення від мети може досягати кілометра.

"Вони розуміють, що це будуть удари по цивільному населенню, — наголосив глава ГУР. — Їх це абсолютно влаштовує, абсолютно повністю, можете навіть побачити це по офіційній риториці, що вони говорять, — в принципі не дуже те й виправдовуються".

Чим є ракета Х-22

Ракети Х-22 почали виготовляти у СРСР 1961 року. Їх розробили для застосування у зв'язці з бомбардувальником Ту-22 як засіб для ураження авіаносців.

Довжина ракети — 11,5 м, вага — 5,7 тонни. Швидкість польоту — до 4000 км/год, дальність польоту — 400-550 км залежно від висоти та швидкості польоту. Ракета здатна нести як звичайні фугасно-кумулятивні боєголовки, так і мати бойову частину з ядерною начинкою.

[ + – ] Ракета Х-22

Цей тип озброєння повинен був застосовуватися під час масового залпу до 20 літаків Ту-22, або одиничним запуском у разі застосування ядерної боєголовки. Тому конструктори не вважали за потрібне домагатися великої точності поразки мети.

Як Х-22 Росія використовує у війні проти України

Командування Повітряних Сил ЗСУ зазначало, що вночі, 25 червня, російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Випущено понад 50 ракет повітряного, морського та наземного базування. Вперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також поновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер".

27 червня окупанти вдарили ракетою по торговому центру "Амстор" у Кременчуці. Співробітники СБУ встановили, що ракети Х-22 випустили з бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому "Шайківка" в Калузької області, самі ракети були випущені в повітряному просторі Курської області.

Того ж дня російська армія атакувала Одеську область. В Офісі Генпрокурора заявили, що удару, ймовірно, завдано ракетою Х-22, внаслідок цього постраждало близько 65 будинків.

У ніч проти 1 липня російські війська випустили ракети по Білгород-Дністровському району Одеської області. Ракети влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок та до бази відпочинку. Під час ракетних атак загинуло багато мирних українців.