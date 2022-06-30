СБУ встановила обставини ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (відео)

Зібрані спецслужбою докази говорять про те, що удару по цивільному об'єкту російські війська завдали свідомо.

Голова СБУ Іван Баканов заявив про те, що окупанти свідомо вчинили воєнний злочин, вдаривши по торговому центру в Кременчуці крилатими ракетами, повідомляє пресслужба відомства. Це підтверджують численні докази, які збирає спецслужба.

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Її співробітники встановили, що ракети Х-22 запустили з бомбардувальників Ту-22М3, які злетіли з аеродрому "Шайківка" в Калузькій області, самі ракети були випущені в повітряному просторі Курської області.

Записи з камер спостереження, що зафіксували момент ракетного удару, підтверджують, що окупанти влучили саме в торговий центр, де було багато людей. Також під обстріл потрапив завод, що виробляє асфальтозмішувальні установки, жодних складів із військовою технікою на його території не було.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія Росії — це збіговисько терористів, які обов'язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази поки ретельно документуються", — наголосив Іван Баканов.

Нагадаємо, удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці було завдано радянською ракетою Х-22, яка несла в собі 900 кг вибухівки. Ця ракета не має високої точності влучення, тому що призначена для удару по площах. Унаслідок ракетної атаки загинуло понад 20 людей.

У Міноборони РФ заявляли, що ракетний удар було завдано по ангару зі зброєю. Крім того, окупанти стверджують, що ТЦ "Амстор" не функціонував, а пожежа там почалася через "детонацію боєприпасів до західної зброї".

Російський президент Володимир Путін винуватцями трагедії у Кременчуці назвав ЗСУ. "Та немає там ніякого теракту. Я знаю, і ми багато разів це говорили, показували це, з безпілотників видно, коли розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку взагалі у житлових кварталах, ще десь. Просто так "по полях" у нас ніхто не стріляє... Ні по яких цивільних об'єктах російська армія ударів не завдає", — заявив він.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова вважає, що ракетний удар по ТЦ "Амстор" може розглядатися як воєнний злочин у Міжнародному кримінальному суді у Гаазі.