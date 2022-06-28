Новий фейк: Міноборони РФ стверджує, що удару в Кременчуку завдали по ангару зі зброєю

Російське командування заявляє, що торговий центр "Амстор" нібито не функціонував, і пожежа там почалася через "детонацію боєприпасів до західної зброї" після обстрілу території заводу поблизу.

Міністерство оборони РФ стверджує, що російська армія завдала удару "по ангарах із озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США та європейських країн". Про це повідомляється в Telegram-каналі військового відомства країни-агресора.

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Як заявляють окупанти, удару було завдано за допомогою "високоточної зброї повітряного базування". Ціллю Збройних сил Росії нібито були складські приміщення в районі Кременчуцького заводу дорожніх машин. При цьому країна-агресор запевняє, що російським силам вдалося знищити "зброю та боєприпаси західного виробництва", які нібито Україна готувалася перевозити на Донбас.

Водночас торговий центр "Амстор", де станом на ранок 28 червня загинуло 18 людей, окупанти назвали "не функціонуючим". За їхньою версією, пожежа в ТРЦ почалася через "детонацію боєприпасів" після обстрілу території заводу.

Про численні жертви серед мирного населення України внаслідок російського обстрілу "високоточними ракетами" Міноборони РФ не згадує.

Раніше глава МВС Денис Монастирський наголосив, що торговий центр, по якиму завдали ракетного удару, є повністю цивільним об'єктом, поряд із яким не розташовано жодних військових цілей. За словами міністра внутрішніх справ, президент РФ особисто дав вказівку російському командуванню бити безпосередньо по цивільних об'єктах.

Нагадаємо, 27 червня російські війська завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку. Площа пожежі в торговому центрі становила 10,3 тис кв. метрів, до гасіння залучили 115 осіб і 20 одиниць спеціальної техніки.

Уранці 28 червня голова ОВА Дмитро Лунін розповів, що внаслідок удару по ТЦ 18 людей загинули. Ще 59 людей звернулися за медичною допомогою, 25 із них госпіталізували. 39 людей зникли безвісти.