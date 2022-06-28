Новый фейк: Минобороны РФ утверждает, что удар в Кременчуге нанесли по ангару с оружием

Российское командование заявляет, что торговый центр "Амстор" якобы не функционировал, и пожар там начался из-за "детонации боеприпасов к западному оружию" после обстрела территории завода поблизости.

Министерство обороны РФ утверждает, что российская армия нанесла удар "по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами". Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства страны-агрессора.

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Как заявляют оккупанты, удар был нанесен с помощью "высокоточного оружия воздушного базирования". Целью Вооруженных сил России якобы были "складские помещения" в районе Кременчугского завода дорожных машин. При этом страна-агрессор уверяет, что российским силам удалось уничтожить "оружие и боеприпасы западного производства", которые Украины якобы готовилась перевозить на Донбасс.

В то же время, торговый центр "Амстор", где по состоянию на утро 28 июня погибло 18 людей, оккупанты называют "не функционирующим". По их версии, пожар в ТРЦ начался из-за "детонации боеприпасов" после обстрела территории завода.

О многочисленных жертвах среди мирного населения Украины в результате российского обстрела "высокоточными ракетами" Минобороны РФ не упоминает.

Ранее глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что торговый центр, по которому был нанесен ракетный удар, является полностью гражданским объектом, рядом с которым не расположено никаких военных целей. По словам министра внутренних дел, президент РФ лично дал указание российскому командованию бить непосредственно по гражданским объектам.

Напомним, 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Площадь пожара в торговом центре составила 10,3 тыс кв. метров, к тушению привлекли 115 человек и 20 единиц специальной техники.

Утром 28 июня глава ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате удара по ТЦ 18 людей погибло. Еще 59 человек обратились за медицинской помощью, 25 из них госпитализировали. 39 людей пропали без вести.