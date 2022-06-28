39 пропавших, 18 погибших: глава ОВА рассказал о последствиях удара по ТЦ в Кременчуге (фото)

Дмитрий Лунин сообщил, что на территории Полтавской области 28 июня объявлен день траура по жертвам трагедии. На знак скорби будет приспущен государственный флаг с черной лентой на всех административных зданиях.

В разрушенном российской ракетой торговом центре Кременчуга Полтавской области продолжают работу спасатели. По состоянию на утро 28 июня более половины завалов ТЦ "Амстор" уже разобрали. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

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По его словам, уже известно о том, что 59 человек обратились за медицинской помощью, 25 из них было госпитализировано, 18 людей погибло. Кроме того, 39 людей пропали без вести.

"Продолжаются работы по разбору завалов, практически пожара уже нет. Сейчас планируется привлечение дополнительной техники", — сказал он.

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Глава ОВА также рассказал, что на разрушенном объекте работали около тысячи человек. Это спасатели, военные, полиция и медики.

"Продолжим работать, сейчас главное быстро разобрать завалы и определится с количеством пострадавших", — добавил Лунин.

Он сообщил, что 28 июня на территории Полтавской области объявлен день траура по жертвам трагедии. На знак скорби будет приспущен государственный флаг Украины с черной лентой на всех административных зданиях, предприятиях и организациях.

Напомним, 27 июня армия РФ ударила ракетой по торговому центру в Кременчуге. В результате этого в здании начался пожар, который привел к тому, что ТЦ был полностью уничтожен. Очевидцы сообщали, что на месте было много карет скорой помощи.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что удар был нанесен с помощью крылатой ракеты воздушного базирования х-22, которая была выпущена из аэродрома Шайковка с помощью бомбардировщика Ту-22 М3.

Проект InformNapalm рассказал, что обстрел ТЦ в Кременчуге совершили летчики 52 гвардейского полка. Это военная часть 33310 в поселке Шайковка Калужской области.