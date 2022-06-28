39 зниклих, 18 загиблих: голова ОВА розповів про наслідки удару по ТЦ у Кременчуку (фото)

Дмитро Лунін повідомив, що на території Полтавської області 28 червня оголошено день жалоби за жертвами трагедії. На знак скорботи буде приспущено державний прапор із чорною стрічкою на всіх адміністративних будівлях.

У зруйнованому російською ракетою торговому центрі Кременчука на Полтавщині продовжують роботу рятувальники. Станом на ранок 28 червня понад половину завалів ТЦ "Амстор" уже розібрали. Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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За його словами, вже відомо про те, що 59 людей звернулися за медичною допомогою, 25 із них було госпіталізовано, 18 людей загинуло. Крім того, 39 людей зникли безвісти.

"Продовжуються роботи з розбору завалів, практично пожежі вже немає. Наразі планується залучення додаткової техніки", — сказав він.

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Глава ОВА також розповів, що на зруйнованому об'єкті працювало близько тисячі людей. Це рятувальники, військові, поліція та медики.

"Продовжимо працювати, зараз головне швидко розібрати завали та визначитися з кількістю постраждалих", — додав Лунін.

Він повідомив, що 28 червня на території Полтавської області оголошено день жалоби за жертвами трагедії. На знак скорботи буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою на всіх адміністративних будівлях, підприємствах і організаціях.

Нагадаємо, 27 червня армія РФ вдарила ракетою по торговому центру в Кременчуці. У результаті цього в будівлі почалася пожежа, яка призвела до того, що ТЦ став повністю знищений. Очевидці повідомляли, що на місці було багато карет швидкої допомоги.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що удару було завдано за допомогою крилатої ракети повітряного базування х-22, яка була випущена з аеродрому Шайківка за допомогою бомбардувальника Ту-22 М3.

Проєкт InformNapalm розповів, що обстріл ТЦ у Кременчуку здійснили льотчики 52 гвардійського полку. Це військова частина 33310 у селищі Шайківка Калузької області.