Обстріл ТЦ у Кременчуку здійснили льотчики 52 гвардійського авіаполку, — InformNapalm (фото)

За даними розслідувачів, російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацювали завдання ракетного удару в 60 км від Одеси у 2019 році. У відомстві зазначили, що це була перша ознака того, що РФ планує завдавати ракетних ударів по містах України.

Російські військові, які атакували торговий центр Кременчука Полтавської області за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, служать у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку. Це військова частина 33310 у селищі Шайківка Калузької області. Про це повідомляє проєкт інформування та розслідувань російської агресії проти України InformNapalm.

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За даними незалежних розслідувачів, на озброєнні полку стоять саме Ту-22М3, які 27 червня атакували Україну ракетами Х-22.

Автори посту на каналі InformNapalm наголошують, що російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 відпрацювали перші ракетні удари по Україні 10 липня 2019 року. Тоді вони відпрацювали завдання ракетного удару за 60 км від Одеси, після чого повернули в бік Босфору.

"Це була перша ластівка, яка окреслила плани Росії завдавати ударів по мирних містах України", — написали в InformNapalm.

[ + – ] Дані про членів екіпажу стратегічних бомбардувальників Ту-22м3 станом на 2019 рік

Хто керує 52-м авіаполком

Командиром 52-го авіаполку був полковник Вадим Білослюдцев, але у 2021 році він загинув, і його місце зайняв полковник Олег Тимошин. У InformNapalm заявляють, що він несе безпосередню відповідальність за воєнні злочини, включаючи обстріл Кременчука та жертви серед мирних жителів.

[ + – ] Відповідальність за обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуку несе 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, вважають у InformNapalm

Командиром авіаційного загону в/ч 33310 є майор Олексій Іваненко.

"Молодий, перспективний льотчик, командир авіаційного загону в/ч 33310, якому вже другий рік довіряють важливу місію — участь у повітряному показі Параду перемоги", — цитують журналісти архівну публікацію в росЗМІ про цього офіцера.

[ + – ] Відповідальність за обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуку несе 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаційний полк, вважають у InformNapalm

Нагадаємо, вдень 27 червня армія РФ завдала ракетного удару по торговому центру Кременчука. У будівлі почалася сильна пожежа, а невдовзі стало відомо, що ТЦ повністю знищено.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що дві ракети Х-22 випустили бомбардувальники Ту-22 М3 із аеродрому Шайківка. Другий снаряд поцілив у міський стадіон.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обстріл цивільного об'єкта свідчить про власне безсилля російських окупантів. Він наголосив, що жодної небезпеки в знищеному ТЦ не було.

Вожночас станом на 6:50 голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що внаслідок ракетного удару по Кременчуку 18 людей загинуло, а рятувальні роботи продовжуються.