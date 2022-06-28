Путин лично дал указание бить по гражданским объектам, — Монастырский

По словам главы МВД, страна-агрессор специально выбирает время, чтобы поразить наибольшее количество мирных жителей.

Президент РФ Владимир Путин лично дал указание российскому командованию обстреливать гражданские объекты, чтобы поразить наибольшее количество мирных жителей. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский после обстрела торгового центра в Кременчуге.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Путин дал указание бить по гражданским объектам без разбора, кто именно там находится", — в частности, сказал он.

По словам Монастырского, удар наносился во время максимального присутствия людей в торговом центре "Амстор".

"[Путин дал указание] выбирать время, когда люди спят, если речь идет о жилых кварталах, либо когда там находится много людей, если речь идет о таких объектах, как торговые центры", — добавил министр.

Монастырский также подчеркнул, что торговый центр, по которому российской армией был нанесен ракетный удар, является полностью гражданским объектом, рядом с которым не расположено никаких военных или инфраструктурных целей.

"Очевидно, что это попадание — это акт военного преступления, акт терроризма со стороны Российской Федерации", — подчеркнул он.

Глава МВД подтвердил, что удар по ТРЦ наносился с самолета Ту-22 ракетой типа Х-22, вмещающей 900 кг взрывчатки. Всего по городу было выпущено две ракеты. Выстрел производился из Курской области.

Напомним, 27 июня российские войска обстреляли ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Площадь пожара в торговом центре составила 10,3 тыс кв. метров, к тушению привлекли 115 человек и 20 единиц специальной техники.

Утром 28 июня глава ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в результате удара по ТЦ 18 людей погибло. Еще 59 человек обратились за медицинской помощью, 25 из них госпитализировали. 39 людей пропали без вести.

После гибели мирных жителей в "Амсторе" европейские политики призвали усилить санкции против России и пообещали привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности.