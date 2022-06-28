Варварство и абсолютный ужас. Как лидеры Запада отреагировали на обстрел ТЦ в Кременчуге

Европейские политики после гибели мирных жителей в "Амсторе" призвали усилить санкции против России и пообещали привлечь президента РФ Владимира Путина к ответственности.

Массированый ракетный удар ВС РФ по торговому центру "Амстор" в Кременчуге является проявлением жестокости и варварства со стороны России. Фокус в одном материале собрал реакцию западных лидеров на очередной обстрел оккупантами гражданского объекта в Украине.

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Президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар ВС РФ по Кременчугу и заявил, что Вашингтон будет и дальше притягивать Россию к ответственности за преступления в Украине.

"Нападение России на мирных жителей в торговом центре было жестоким. Мы солидарны с украинским народом. На саммите G7 было продемонстрировано, что США вместе с нашими союзниками и партнерами будут и впредь возлагать на Россию ответственность за такие злодеяния и поддерживать оборону Украины", — заявил Джо Байден и добавил, что Запад будет усиливать санкции против РФ для полной изоляции страны-агрессора.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что Владимир Путин скотился к жестокости и варварству, отдавая приказ на осуществление ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге.

"Наши мысли с семьями невинных жертв в Украине. Путин должен осознать, что его поведение ничего не даст и лишь укрепит решимость любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул британский политик.

[ + – ] Борис Джонсон назвал проявлением варварства обстрел ТЦ в Кременчуге

Посол США в Украине Бриджит Бринк заверила, что Россия ответит за свои зверства, которые были совершены оккупантами на территории Украины.

"Ужасные сообщения и фото приходят из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за зверства в Украине", — добавила дипломат в своем микроблоге Twitter.

По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, ракетный удар ВС РФ по Кременчугу является "абсолютным ужасом". Официальный Париж, как отмечает глава государства, разделяет боль родственников жертв обстрела и гнев в отношении Российской Федерации.

"Обстрел Россией торгового центра в Кременчуге — это абсолютный ужас. Мы разделяем боль семей погибших. И гнев на такое позор. Российский народ должен увидеть правду", — добавил Макрон и опубликовал в своем Twitter видео с места ЧП.

[ + – ] Эммануэль Макрон назвал подлостью обстрел торгового центра в Кременчуге

Лидеры стран G7 также осудили ракетный удар ВС РФ по торговому центру в Кременчуге и заявили, что Запад не успокоится, пока Россия не прекратит жестокую и бессмысленную войну против Украины.

"Мы торжественно осуждаем гнусное нападение на торговый центр в Кременчуге. Мы не успокоимся, пока Россия не прекратит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной", — сказано в совместном заявлении.

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Президент Польши Анджей Дуда утверждает, что страны Запада после ракетного удара по Кременчугу должны усилить военную поддержку Украины.

"Накануне мадридского саммита НАТО Россия совершила еще одно военное преступление против мирных жителей. На этот раз в Кременчуге. На обстрел торгового центра, полного невинных людей, нужно ответить усилением военной поддержки Украины", — подчеркнул польский лидер и назвал украинских военнослужащих защитниками Европы.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что ЕС должен усилить санкции против РФ после обстрела торгового центра "Амстор" в Кременчуге. Дипломат также призвал европейских политиков перестать звонить российскому президенту Владимиру Путину.

"Очередное ужасное военное преступление России-ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Наступит день, когда виновные будут привлечены к ответственности, а до тех пор давайте не будем звонить в Кремль. Они должны быть полностью изолированы, необходимо ввести дополнительные санкции", — добавил глава МИД Латвии.

Напомним, 27 июня ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Кременчугу. Российские крылатые ракеты попали в торговый центр "Амстор", в котором на момент обстрела находилось более 1000 мирных жителей. По последним данным от Полтавской ОВА, жертвами ракетного удара по Кременчугу стали 18 человек.

В направлении торгового центра "Амстор", как утверждают в СНБО, пуск ракет осуществляли с территории Курской области. Сообщество InformNapalm установило, что ракетный удар по Кременчугу наносили летчики 52-го гвардейского авиаполка.