Варварство й абсолютний жах. Як лідери Заходу відреагували на обстріл ТЦ у Кременчуку

Європейські політики після загибелі мирних жителів в "Амсторі" закликали посилити санкції проти Росії та пообіцяли притягнути президента РФ Володимира Путіна до відповідальності.

Масований ракетний удар ЗС РФ по торговому центру "Амстор" у Кременчуку є виявом жорстокості й варварства з боку Росії. Фокус у одному матеріалі зібрав реакцію західних лідерів на черговий обстріл окупантами цивільного об'єкту в Україні.

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Президент США Джо Байден відреагував на ракетний удар ЗС РФ по Кременчуку та заявив, що Вашингтон і надалі притягуватиме Росію до відповідальності за злочини в Україні.

"Напад Росії на мирних жителів у торговому центрі був жорстоким. Ми солідарні з українським народом. На саміті G7 було продемонстровано, що США разом із нашими союзниками та партнерами й надалі покладатимуть на Росію відповідальність за такі злодіяння та підтримуватимуть оборону України", — заявив Джо Байден і додав, що Захід посилюватиме санкції проти РФ для повної ізоляції країни-агресора.

[ + – ] Джо Байден назвав жорстоким ракетний удар ЗС РФ по Кременчуку

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зазначив, що Володимир Путін скотився до жорстокості й варварства, віддаючи наказ на здійснення ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуку.

"Наші думки із сім'ями невинних жертв в Україні. Путін повинен усвідомити, що його поведінка нічого не дасть і лише зміцнить рішучість будь-якої іншої країни G7 підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — підкреслив британський політик.

[ + – ] Борис Джонсон назвав проявом варварства обстріл ТЦ у Кременчуку

Пані посол США в Україні Бріджіт Брінк запевнила, що Росія відповість за свої звірства, скоєні окупантами на території України.

"Жахливі повідомлення та фото приходять із Кременчука після ракетного удару Росії по переповненому людьми торговому центру. Світ притягне Кремль до відповідальності за звірства в Україні", — додала дипломатка у своєму мікроблозі Twitter.

На думку президента Франції Емманюеля Макрона, ракетний удар ЗС РФ по Кременчуку є "абсолютним жахом". Офіційний Париж, як зазначає глава держави, поділяє біль родичів жертв обстрілу та гнів щодо Російської Федерації.

"Обстріл Росією торгового центру в Кременчуку — це абсолютний жах. Ми поділяємо біль сімей загиблих. І гнів на таку ганьбу. Російський народ має побачити правду", — додав Макрон і опублікував у своєму Twitter відео з місця НП.

[ + – ] Емманюель Макрон назвав підлістю обстріл торгового центру в Кременчуку

Лідери країн G7 також засудили ракетний удар ЗС РФ по торговому центру в Кременчуку та заявили, що Захід не заспокоїться, доки Росія не припинить жорстоку та безглузду війну проти України.

"Ми урочисто засуджуємо мерзенний напад на торговельний центр у Кременчуку. Ми не заспокоїмося, поки Росія не припинить свою жорстоку та безглузду війну з Україною", — сказано в спільній заяві.

[ + – ] Країни G7 засудили ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку

Президент Польщі Анджей Дуда стверджує, що країни Заходу після ракетного удару по Кременчуку мають посилити військову підтримку України.

"Напередодні мадридського саміту НАТО Росія скоїла ще один воєнний злочин проти мирних жителів. Цього разу в Кременчуку. На обстріл торгового центру, повного безневинних людей, потрібно відповісти посиленням військової підтримки України", — наголосив польський лідер і назвав українських військовослужбовців захисниками Європи.

Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ЄС має посилити санкції проти РФ після обстрілу торгового центру "Амстор" у Кременчуку. Дипломат також закликав європейських політиків припинити дзвонити до російського президента Володимира Путіна.

"Черговий жахливий воєнний злочин Росії — ракетний удар по торговому центру в Кременчуку. Настане день, коли винні будуть притягнуті до відповідальності, а доти не дзвонімо в Кремль. Вони повинні бути повністю ізольовані, необхідно ввести додаткові санкції", — додав глава МЗС Латвії.

Нагадаємо, 27 червня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Кременчуку. Російські крилаті ракети поцілили в торговий центр "Амстор", у якому на момент обстрілу перебували понад 1000 мирних жителів. За останніми даними від Полтавської ОВА, жертвами ракетного удару по Кременчуку стали 18 людей.

У напрямку торгового центру "Амстор", як стверджують у РНБО, пуск ракет здійснювали з території Курської області. Спільнота InformNapalm встановила, що ракетний удар по Кременчуку завдавали льотчики 52-го гвардійського авіаполку.