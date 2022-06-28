Ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку може розглядатися в Гаазі, — Венедіктова

За словами генпрокурорки, слідчі намагатимуться притягнути до відповідальності не лише російських солдатів, а й керівництво торговельного центру, яке не зупинило роботу бізнесу під час повітряної тривоги.

Ракетний удар ЗС РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуку можна розглядати як воєнний злочин у Міжнародному кримінальному суді. Про це в ефірі телемарафону заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

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За її словами, українські слідчі документуватимуть справу про ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку за стандартами міжнародного гуманітарного права, щоб цей випадок можна було розглядати в Гаазі.

Венедіктова також повідомила, що в Україну прибули міжнародні експерти, які вже працюють із українськими прокурорами.

"Нам треба одразу брати стандарт міжнародного гуманітарного права. Це складно, ми до цього не звикли, хоча в нас 8 років війна. Але цей стандарт треба брати і його вже тримати, бо, можливо, ця справа буде справою, яка розглядатиметься в Гаазі", — продовжила генпрокурорка в ефірі телемарафону й додала, що на сьогодні ще не визначили стратегію розслідування ракетного удару ЗС РФ по Кременчуку.

Венедіктова також заявила, що слідчі в ході кримінального провадження вимагатимуть двох цілей:

притягнення до відповідальності російських солдатів;

притягнення осіб, що допустили службову недбалість, — власників і керівництво ТЦ "Амстор", які не зупинили роботу торговельного центру під час повітряної тривоги.

У своєму Facebook Ірина Венедіктова пізніше додала, що наразі відомо про 18 загиблих унаслідок ракетного удару ЗС РФ. Зникли безвісти 36 громадян, а за медичною допомогою звернулися 59 осіб.

"Оглянула місце злочину. Пошуково-рятувальна операція тут триває — розібрано понад 60% завалів, а паралельно з нею проходять і активні слідчі дії. Також на місці знайдено 7 фрагментів тіл, які ідентифікують за допомогою ДНК-аналізу", — продовжила генпрокурорка та закликала українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

[ + – ] Обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуек можуть розглядати у Гаазі [ + – ] Обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуку можуть розглядати у Гаазі [ + – ] Обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуку можуть розглядати у Гаазі [ + – ] Обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуку можуть розглядати у Гаазі [ + – ] Обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуку можуть розглядати у Гаазі [ + – ] Обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуку можуть розглядати у Гаазі [ + – ] Обстріл ТЦ "Амстор" у Кременчуку можуть розглядати у Гаазі

Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що керівництво ТЦ "Амстор" із 23 червня перестало зачиняти торговий центр на час повітряної тривоги. Як доказ міський голова опублікував скриншот листування в одному з місцевих Viber-чатів, де говорилося, що будівля функціонуватиме у звичному режимі навіть за умови загрози завдання ракетних ударів.

[ + – ] Адміністрація ТЦ "Амстор" у Кременчуку з 23 червня не зачиняла торговий центр під час повітряної тривоги

Варто нагадати, що 27 червня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кременчуку. Крилата ракета прилетіла на територію ТЦ "Амстор" і спровокувала масштабну пожежу. Внаслідок ракетного удару ЗС РФ загинули щонайменше 18 людей.

Міноборони Росії спробувало виправдатися за вбивство мирних громадян і заявило, що ЗС РФ здійснили пуск ракети не по ТЦ "Амстор", а в напрямку ангару з озброєнням ЗСУ.