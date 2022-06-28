Ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку може розглядатися в Гаазі, — Венедіктова
За словами генпрокурорки, слідчі намагатимуться притягнути до відповідальності не лише російських солдатів, а й керівництво торговельного центру, яке не зупинило роботу бізнесу під час повітряної тривоги.
Ракетний удар ЗС РФ по ТЦ "Амстор" у Кременчуку можна розглядати як воєнний злочин у Міжнародному кримінальному суді. Про це в ефірі телемарафону заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
За її словами, українські слідчі документуватимуть справу про ракетний удар по ТЦ "Амстор" у Кременчуку за стандартами міжнародного гуманітарного права, щоб цей випадок можна було розглядати в Гаазі.
Венедіктова також повідомила, що в Україну прибули міжнародні експерти, які вже працюють із українськими прокурорами.
"Нам треба одразу брати стандарт міжнародного гуманітарного права. Це складно, ми до цього не звикли, хоча в нас 8 років війна. Але цей стандарт треба брати і його вже тримати, бо, можливо, ця справа буде справою, яка розглядатиметься в Гаазі", — продовжила генпрокурорка в ефірі телемарафону й додала, що на сьогодні ще не визначили стратегію розслідування ракетного удару ЗС РФ по Кременчуку.
Венедіктова також заявила, що слідчі в ході кримінального провадження вимагатимуть двох цілей:
- притягнення до відповідальності російських солдатів;
- притягнення осіб, що допустили службову недбалість, — власників і керівництво ТЦ "Амстор", які не зупинили роботу торговельного центру під час повітряної тривоги.
У своєму Facebook Ірина Венедіктова пізніше додала, що наразі відомо про 18 загиблих унаслідок ракетного удару ЗС РФ. Зникли безвісти 36 громадян, а за медичною допомогою звернулися 59 осіб.
"Оглянула місце злочину. Пошуково-рятувальна операція тут триває — розібрано понад 60% завалів, а паралельно з нею проходять і активні слідчі дії. Також на місці знайдено 7 фрагментів тіл, які ідентифікують за допомогою ДНК-аналізу", — продовжила генпрокурорка та закликала українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що керівництво ТЦ "Амстор" із 23 червня перестало зачиняти торговий центр на час повітряної тривоги. Як доказ міський голова опублікував скриншот листування в одному з місцевих Viber-чатів, де говорилося, що будівля функціонуватиме у звичному режимі навіть за умови загрози завдання ракетних ударів.
Варто нагадати, що 27 червня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кременчуку. Крилата ракета прилетіла на територію ТЦ "Амстор" і спровокувала масштабну пожежу. Внаслідок ракетного удару ЗС РФ загинули щонайменше 18 людей.
Міноборони Росії спробувало виправдатися за вбивство мирних громадян і заявило, що ЗС РФ здійснили пуск ракети не по ТЦ "Амстор", а в напрямку ангару з озброєнням ЗСУ.