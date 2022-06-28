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Ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге может рассматриваться в Гааге, — Венедиктова

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Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге может рассматриваться в Гааге

По словам генпрокурора, следователи будут пытаться привлечь к ответственности не только российских солдат, но и руководство торгового центра, которое не остановило работу бизнеса на время воздушной тревоги.

Ракетный удар ВС РФ по ТЦ "Амстор" в Кременчуге может рассматриваться как военное преступление в Международном уголовном суде. Об этом в эфире телемарафона заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам, украинские следователи будут документировать дело о ракетном ударе по ТЦ "Амстор" в Кременчуге по стандартам международного гуманитарного права, чтобы этот случай мог рассматриваться в Гааге.

Венедиктова также сообщила, что в Украину прибыли международные эксперты, которые уже работают с украинскими прокурорами.

"Нам нужно сразу брать стандарт международного гуманитарного права. Это сложно, мы к этому не привыкли, хотя у нас 8 лет война. Но этот стандарт нужно брать и его уже держать, потому что, возможно, это дело будет делом, которое будет рассматриваться в Гааге", — продолжила генпрокурор в эфире телемарафона и добавила, что на сегодняшний момент еще не определена стратегия расследования ракетного удара ВС РФ по Кременчугу.

Венедиктова также заявила, что следователи в ходе уголовного производства будут добиваться двух целей:

  • привлечение к ответственности российских солдат;
  • привлечение лиц, допустивших служебную халатность — владельцев и руководство ТЦ "Амстор", которые не остановили работу торгового центра во время воздушной тревоги.

В своем Facebook Ирина Венедиктова позже добавила, что на данный момент известно о 18 погибших в результате ракетного удара ВС РФ. Без вести пропавшими числятся 36 граждан, а за медицинской помощью обратились 59 человек.

"Осмотрела место преступления. Поисково-спасательная операция здесь продолжается — разобрано более 60% завалов, а параллельно с ней проходят и активные следственные действия. Также на месте найдено 7 фрагментов тел, которые будут идентифицироваться с помощью ДНК-анализа", — продолжила генпрокурор и призвала украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование
Кременчуг обстрел Амстор ТЦ ракетный удар оккупанты Россия расследование

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий, в свою очередь, сообщил, что руководство ТЦ "Амстор" с 23 июня перестало закрывать торговый центр на время воздушной тревоги. В качестве доказательства городской голова опубликовал скриншот переписки в одном из местных Viber-чатов, в которой говорилось, что здание будет функционировать в привычном режиме даже при условии угрозы нанесения ракетных ударов.

Администрация ТЦ "Амстор" в Кременчуга с 23 июня не закрывала торговый центр во время воздушной тревоги

Стоит напомнить, что 27 июня ВС РФ осуществили ракетный удар по Кременчугу. Крылатая ракета прилетела на территорию ТЦ "Амстор" и спровоцировала масштабный пожар. В результате ракетного удара ВС РФ погибли, по меньшей мере, 18 человек.

Минобороны России попыталось оправдаться за убийство мирных граждан и заявило, что ВС РФ осуществили пуск ракеты не по ТЦ "Амстор", а в направлении ангара с вооружением ВСУ.