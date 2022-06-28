Ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге может рассматриваться в Гааге, — Венедиктова

По словам генпрокурора, следователи будут пытаться привлечь к ответственности не только российских солдат, но и руководство торгового центра, которое не остановило работу бизнеса на время воздушной тревоги.

Ракетный удар ВС РФ по ТЦ "Амстор" в Кременчуге может рассматриваться как военное преступление в Международном уголовном суде. Об этом в эфире телемарафона заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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По ее словам, украинские следователи будут документировать дело о ракетном ударе по ТЦ "Амстор" в Кременчуге по стандартам международного гуманитарного права, чтобы этот случай мог рассматриваться в Гааге.

Венедиктова также сообщила, что в Украину прибыли международные эксперты, которые уже работают с украинскими прокурорами.

"Нам нужно сразу брать стандарт международного гуманитарного права. Это сложно, мы к этому не привыкли, хотя у нас 8 лет война. Но этот стандарт нужно брать и его уже держать, потому что, возможно, это дело будет делом, которое будет рассматриваться в Гааге", — продолжила генпрокурор в эфире телемарафона и добавила, что на сегодняшний момент еще не определена стратегия расследования ракетного удара ВС РФ по Кременчугу.

Венедиктова также заявила, что следователи в ходе уголовного производства будут добиваться двух целей:

привлечение к ответственности российских солдат;

привлечение лиц, допустивших служебную халатность — владельцев и руководство ТЦ "Амстор", которые не остановили работу торгового центра во время воздушной тревоги.

В своем Facebook Ирина Венедиктова позже добавила, что на данный момент известно о 18 погибших в результате ракетного удара ВС РФ. Без вести пропавшими числятся 36 граждан, а за медицинской помощью обратились 59 человек.

"Осмотрела место преступления. Поисково-спасательная операция здесь продолжается — разобрано более 60% завалов, а параллельно с ней проходят и активные следственные действия. Также на месте найдено 7 фрагментов тел, которые будут идентифицироваться с помощью ДНК-анализа", — продолжила генпрокурор и призвала украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

[ + – ] Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге [ + – ] Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге [ + – ] Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге [ + – ] Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге [ + – ] Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге [ + – ] Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге [ + – ] Обстрел ТЦ "Амстор" в Кременчуге могут рассматривать в Гааге

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий, в свою очередь, сообщил, что руководство ТЦ "Амстор" с 23 июня перестало закрывать торговый центр на время воздушной тревоги. В качестве доказательства городской голова опубликовал скриншот переписки в одном из местных Viber-чатов, в которой говорилось, что здание будет функционировать в привычном режиме даже при условии угрозы нанесения ракетных ударов.

[ + – ] Администрация ТЦ "Амстор" в Кременчуга с 23 июня не закрывала торговый центр во время воздушной тревоги

Стоит напомнить, что 27 июня ВС РФ осуществили ракетный удар по Кременчугу. Крылатая ракета прилетела на территорию ТЦ "Амстор" и спровоцировала масштабный пожар. В результате ракетного удара ВС РФ погибли, по меньшей мере, 18 человек.

Минобороны России попыталось оправдаться за убийство мирных граждан и заявило, что ВС РФ осуществили пуск ракеты не по ТЦ "Амстор", а в направлении ангара с вооружением ВСУ.