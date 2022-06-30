СБУ установила обстоятельства ракетного удара по торговому центру в Кременчуге (видео)

Собранные спецслужбой доказательства говорят о том, что удар по гражданскому объекту российские войска нанесли сознательно.

Глава СБУ Иван Баканов заявил о том, что оккупанты сознательно совершили военное преступление, ударив по торговому центру в Кременчуге крылатыми ракетами, сообщает пресс-служба ведомства. Это подтверждают многочисленные доказательства, которые собирает спецслужба.

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Ее сотрудники установили, что ракеты Х-22 запустили с бомбардировщиков Ту-22М3, взлетевших с аэродрома "Шайковка" в Калужской области, сами ракеты были выпущены в воздушном пространстве Курской области.

Записи с камер наблюдения, запечатлевшие момент ракетного удара, подтверждают, что оккупанты попали именно в торговый центр, где находилось множество людей. Также под обстрел попал завод, производящий асфальтосмесительные установки, никаких складов с военной техникой на его территории не было.

"Если исходить из логики оккупантов, то опасность для них представляют полки супермаркетов и даже асфальтосмесительные установки. Армия России – это сборище террористов, которые обязательно получат наказание за свои преступления. Все доказательства пока тщательно документируются", – подчеркнул Иван Баканов.

Напомним, удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге был нанесен советской ракетой Х-22, которая несла в себе 900 кг взрывчатки. Эта ракета не имеет высокой точности попадания, потому что предназначена для удара по площадям. В результате ракетной атаки погибло более 20 человек.

В Минобороны РФ заявляли, что ракетный удар был нанесен по ангару с оружием. Кроме того, оккупанты утверждают, что ТЦ "Амстор" не функционировал, а пожар там начался из-за "детонации боеприпасов к западному оружию".

Российский президент Владимир Путин виновниками трагедии в Кременчуге назвал ВСУ. "Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет… Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит", — заявил он.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что ракетный удар по ТЦ "Амстор" может рассматриваться как военное преступление в Международном уголовном суде в Гааге.