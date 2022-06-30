"Нет никакого теракта": Путин отреагировал на ракетный удар по Кременчугу

Президент России утверждает, что его армия не наносит ударов гражданским объектам в Украине, потому что у них есть высокоточное оружие, которое способно поражать нужные цели.

Президент России Владимир Путин отреагировал на ракетный удар его армии по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, где погибли более 20 людей. Он заявил, что ВС РФ якобы не наносит ударов по гражданским объектам в Украине, а в ТЦ не было теракта. Об этом он сказал российским журналистам, передает "Интерфакс".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Глава Кремля обвинил ВСУ в том, что они размещают военную технику в жилых кварталах, а удары наносятся по результатам разведданных.

"Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так "по полям" у нас никто не стреляет… Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит", — заявил он.

Путин добавил, что в ударах по гражданским объектам РФ не нуждается, потому что у них есть высокоточное оружие, которое способно поражать нужные цели.

Напомним, удар по ТЦ в Кременчуге был нанесен с помощью советской ракеты Х-22, которая несла в себе 900 кг взрывчатки. Эта ракета не имеет высокой точности, потому что была предназначена для удара по площадям.

29 июня в Британской разведке сообщали, что РФ не планировала наносить ракетный удар по ТЦ в Кременчуге. По информации ведомства, их целью был другой объект инфраструктуры. Однако из-за дефицита более современного высокоточного оружия ВС РФ попали не туда.

А в Минобороны РФ заявляли, что ракетный удар был нанесен по ангару с оружием. Кроме того, российские военные утверждают, что ТЦ "Амстор" не функционировал, а пожар там начался из-за "детонации боеприпасов к западному оружию".