РФ не планировала обстреливать ТЦ в Кременчуге, — разведка Британии

По информации Минобороны Британии, ракетный удар должен был быть нанесен по другому инфраструктурному объекту, однако из-за дефицита более современного высокоточного вооружения ВС РФ попали не туда.

Российские военные продолжают делать успехи в попытках окружить Лисичанск Луганской области. Начиная с 25 июня ВС РФ продвинулись на 2 километра возле Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, на юг от города. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

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Ракетный удар по Кременчугу

В Минобороны Британии считают, что россияне не планировали наносить ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге Полтавской области, должен был быть поражен другой инфраструктурный объект. Однако из-за дефицита в России более современного высокоточного вооружения россияне попали не туда.

"Неточность России в нанесении дальних ударов ранее приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожной станции Краматорск 9 апреля 2022 года", — пишут в британской разведке.

Кроме того, в ведомстве считают, что ВС РФ по-прежнему будут готовы к высокому уровню побочного ущерба, когда они осознают военную необходимость нанесения удара. Вероятно, россияне продолжат наносить удары по территории Украины, пытаясь помешать поставкам пополнения для украинских сил в прифронтовых районах.

"Нехватка в России более современного высокоточного ударного оружия и профессиональные недостатки их наводчиков, скорее всего, приведут к новым жертвам среди гражданского населения", — заявили в Минобороны Великобритании.

Напомним, 28 июня глава МВД Денис Монастырский рассказал, что количество погибших в результате удара по ТЦ в Кременчуге увеличилось до 25. Под обломками здания нашли 18 тел и 7 останков тел погибших.

Разведка Британии сообщала, что Россия демонстрирует истощение своих ресурсов во время последних массированных обстрелов всей территории Украины. Во время последних ударов страна использовала советские ракеты Х-22.