Количество жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге увеличилось до 25 человек, — МВД (видео)

Спасатели будут пытаться провести полную расчистку разрушенного здания ТРЦ к утру 29 июня. Тогда будет известно точное количество жертв ракетного удара.

Количество погибших в результате российского удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге увеличилось до 25 человек. Об этом 28 июня сказал на брифинге министр внутренних дел Украины Денис Монастырский. По его словам, под обломками разрушенного ТЦ нашли 18 тел и 7 останков тел погибших.

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"Мы имеем 18 тел погибших. 21 человек пропали без вести. Часть из них могут быть из 18 погибших, которые уже были найдены, потому что тела еще не опознаны. Большинство тел еще не опознали, так как они сильно обгорели", — заявил Монастырский.

Кроме того, на сегодняшний день известно о 59 пострадавших, которые обратились за помощью — 25 из них были госпитализированы и 1 человек умер в больнице, сообщил глава МВД.

Министр отметил, что для ликвидации последствий ракетного удара были задействованы более 1000 спасателей из числа военнослужащих ВСУ, представителей городской администрации и коммунальных служб Кременчуга. Общими усилиями были разобраны завалы 60% всей площади торгового центра.

"Обычно такой разбор завалов происходит в течение около недели. На эту минуту можно сказать про разбор 60% завалов этого торгового центра. Поэтому цифры относительно жертв еще не окончательные", — сказал Монастырский.

По его словам, к утру 29 июня спасатели будут пытаться провести очистку остальной части ТЦ, и тогда можно будет говорить о точном количестве жертв ракетного удара.

Также Монастырский заявил, что по факту происшествия следователи СБУ ведут уголовное производство, а аналитики Нацполиции и СБУ установили имена летчиков, которые причастны к данному военному преступлению. Санкции статьи предусматривают виновным пожизненное тюремное заключение.

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Напомним, что по данным волонтеров из Inform Napalm в атаке на торговый центр "Амстор" в Полтавской области принимали участие бомбардировщики Ту-22М3 52-го гвардейского полка, расположенного в Калужской области. Командиром полка является полковник Олег Тимошин.

Глава МВД Украины Денис Монастырский подтвердил сведения о том, что удар ВКС России по торговому центру в Кременчуге был нанесен ракетами Х-22 воздушного базирования. Ракета несла более 900 кг взрывчатого вещества.