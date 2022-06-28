Кількість жертв ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці збільшилась до 25 осіб, — МВС (відео)

Рятувальники намагатимуться провести повне розчищення зруйнованої будівлі ТРЦ до ранку 29 червня. Тоді буде відома точна кількість жертв ракетного удару.

Кількість загиблих унаслідок російського удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці збільшилась до 25 осіб. Про це 28 червня на брифінгу сказав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. За його словами, під уламками зруйнованого ТЦ знайшли 18 тіл і 7 останків тіл загиблих.

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"Ми маємо 18 тіл загиблих. 21 особа зникла безвісти. Частина з них може бути з 18 загиблих, які вже були знайдені, тому що тіла ще не впізнано. Більшість тіл ще не впізнані, оскільки вони сильно обгоріли", — заявив Монастирський.

Крім того, на сьогодні відомо про 59 постраждалих, які звернулися за допомогою — 25 з них було госпіталізовано й 1 особа померла в лікарні, повідомив глава МВС.

Міністр зазначив, що для ліквідації наслідків ракетного удару було задіяно понад 1 000 рятувальників серед військовослужбовців ЗСУ, представників міської адміністрації та комунальних служб Кременчука. Спільними зусиллями було розібрано завали 60% усієї площі торгового центру.

"Зазвичай такий розбір завалів відбувається протягом майже тижня. На цю хвилину можна сказати про розбір 60% завалів цього торговельного центру. Тому цифри щодо жертв ще не є остаточними", — сказав Монастирський.

За його словами, до ранку 29 червня рятувальники намагатимуться провести очищення решти ТЦ, і тоді можна буде говорити про точну кількість жертв ракетного удару.

Також Монастирський заявив, що за фактом події слідчі СБУ ведуть кримінальне провадження, а аналітики Нацполіції та СБУ встановили імена льотчиків, які причетні до цього воєнного злочину. Санкції статті передбачають винним довічне ув'язнення.

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Нагадаємо, що за даними волонтерів з Inform Napalm в атаці на торговий центр "Амстор" у Полтавській області брали участь бомбардувальники Ту-22М3 52-го гвардійського полку, розташованого в Калузькій області. Командиром полку є полковник Олег Тимошин.

Глава МВС України Денис Монастирський підтвердив відомості про те, що удар ВКС Росії по торговому центру в Кременчуці було завдано ракетами Х-22 повітряного базування. Ракета несла понад 900 кг вибухової речовини.