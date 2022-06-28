Російська ракета Х-22, яка знищила ТРЦ у Кременчуці, несла 900 кг вибухівки (фото)

На місці події працюватимуть експерти спеціальної лабораторії, які мають поновити картину подій. Проте рятувальники вже знайшли зразки російської ракети, що влучила в кінець будівлі ТЦ.

Знайдені на території зруйнованого торгового центру "Амстор" у Кременчуці уламки боєприпасу свідчать про те, що ВКС Росії для завдання удару застосували ракету Х-22, яка несла понад 900 кг вибухової речовини. Про це на брифінгу повідомив глава МВС України Денис Монастирський.

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За словами міністра, на місці події працюватимуть експерти спеціальної криміналістичної лабораторії, які були спрямовані в Україну іноземними партнерами для розслідування воєнних злочинів. Однак на місці удару, де 60% площі ТЦ уже очищено від завалів, було виявлено зразки ракети Х-22, яка потрапила в дальній кінець будівлі торговельного центру.

Також Монастирський зазначив, що повну картину подій буде відновлено після укладання пожежної, вибухо-технічної, будівельно-технічної експертизи, а також експертизи зброї, слідів та обставин її застосування.

Що являє собою ракета Х-22

Цей тип озброєння було розроблено та виготовлено в СРСР ще в 1961 році. Ракета була розроблена для застосування у зв'язці з бомбардувальником Ту-22 як засіб для ураження ворожих авіаносців.

Ракета має довжину 11,5 метрів при вазі 5,7 тонн. Швидкість польоту становить до 4 000 км на годину, що робить її надзвуковою, а дальність польоту залежно від висоти та швидкості польоту знаходиться в районі 400 — 550 кілометрів. Ракета здатна нести як звичайні фугасно-кумулятивні боєголовки, так і мати бойову частину з ядерною начинкою.

На думку експертів, під час розробки Х-22 радянські військові конструктори не ставили пріоритетну мету підвищити точність ракети, оскільки цей тип озброєння за задумом мав застосовуватися при масовому залпі до 20 літаків Ту-22, або одиничним запуском у разі застосування ядерної боєголовки.

Отже, ракета Х-22 класу "повітря-земля" високою точністю по наземних цілях не відрізняється, тому що призначена для удару по площах.

Нагадаємо, що ВКС Росії завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці з території Курської області. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ракети були випущені з далеких бомбардувальників Ту-22М3, які вилетіли з аеродрому Шайківка у Калузькій області.

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих після удару російських військових по торговому центру "Амстор" у Кременчуці збільшилася — їх уже понад 20. Згідно з поданими заявами родичів понад 40 людей вважаються зниклими безвісти.