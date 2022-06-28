Російська ракета Х-22, яка знищила ТРЦ у Кременчуці, несла 900 кг вибухівки (фото)
На місці події працюватимуть експерти спеціальної лабораторії, які мають поновити картину подій. Проте рятувальники вже знайшли зразки російської ракети, що влучила в кінець будівлі ТЦ.
Знайдені на території зруйнованого торгового центру "Амстор" у Кременчуці уламки боєприпасу свідчать про те, що ВКС Росії для завдання удару застосували ракету Х-22, яка несла понад 900 кг вибухової речовини. Про це на брифінгу повідомив глава МВС України Денис Монастирський.
За словами міністра, на місці події працюватимуть експерти спеціальної криміналістичної лабораторії, які були спрямовані в Україну іноземними партнерами для розслідування воєнних злочинів. Однак на місці удару, де 60% площі ТЦ уже очищено від завалів, було виявлено зразки ракети Х-22, яка потрапила в дальній кінець будівлі торговельного центру.
Також Монастирський зазначив, що повну картину подій буде відновлено після укладання пожежної, вибухо-технічної, будівельно-технічної експертизи, а також експертизи зброї, слідів та обставин її застосування.
Що являє собою ракета Х-22
Цей тип озброєння було розроблено та виготовлено в СРСР ще в 1961 році. Ракета була розроблена для застосування у зв'язці з бомбардувальником Ту-22 як засіб для ураження ворожих авіаносців.
Ракета має довжину 11,5 метрів при вазі 5,7 тонн. Швидкість польоту становить до 4 000 км на годину, що робить її надзвуковою, а дальність польоту залежно від висоти та швидкості польоту знаходиться в районі 400 — 550 кілометрів. Ракета здатна нести як звичайні фугасно-кумулятивні боєголовки, так і мати бойову частину з ядерною начинкою.
На думку експертів, під час розробки Х-22 радянські військові конструктори не ставили пріоритетну мету підвищити точність ракети, оскільки цей тип озброєння за задумом мав застосовуватися при масовому залпі до 20 літаків Ту-22, або одиничним запуском у разі застосування ядерної боєголовки.
Отже, ракета Х-22 класу "повітря-земля" високою точністю по наземних цілях не відрізняється, тому що призначена для удару по площах.
Нагадаємо, що ВКС Росії завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці з території Курської області. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, ракети були випущені з далеких бомбардувальників Ту-22М3, які вилетіли з аеродрому Шайківка у Калузькій області.
Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих після удару російських військових по торговому центру "Амстор" у Кременчуці збільшилася — їх уже понад 20. Згідно з поданими заявами родичів понад 40 людей вважаються зниклими безвісти.