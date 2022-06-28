Понад 20 загиблих, 59 поранених: збільшилася кількість жертв удару по ТЦ у Кременчуку (фото)

Більшість тіл не можуть розпізнати, вони сильно обгоріли після влучання у будівлю російської ракети. Правоохоронцям надійшло понад 40 заяв про зниклих безвісти.

Кількість загиблих після удару російських військових по торговому центру (ТЦ) "Амстор" у Кременчуці збільшилася — їх уже понад 20. Про це сказав на брифінгу заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

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До лікарень звернулися 59 поранених, 25 із них госпіталізували. Сотні патрульних, нацгвардійців та цивільних продовжують розбирати завали будівлі та діставати людей, наголосив Тимошенко.

За його словами, люди після трагедії подали понад 40 заяв про зниклих безвісти родичів.

"Це справжній геноцид та тероризм, яким немає виправдань… Росія відповість за кожен воєнний злочин", — пообіцяв чиновник.

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: більшість тіл не можуть впізнати

Фахівці не встановили особи більшості загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по ТЦ "Амстор" у Кременчуці, сказав міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Тіла більшості не можуть розпізнати, адже вони сильно обгоріли, наголосив Монастирський. До медзакладів, за оцінкою міністра, звернулися 59 поранених, 1 особа померла в лікарні.

[ + – ] Рятувальники розібрали 60% завалів торгового центру

"У цій трагедії є і поранена дитина. Є постраждалий серед рятувальників, вчора він потрапив до лікарні від отруєння чадним газом", — зазначив глава МВС.

Рятувальники розібрали 60% завалів, роботи можуть закінчити до ранку 29 червня.

"Тому цифри (жертв і постраждалих) ще не остаточні. Намагатимемося розібрати все до завтрашнього ранку і повідомимо про кількість загиблих", — пояснив він.

Трагедія у Кременчуці: ЗС РФ влучили у ТЦ "Амстор"

Російські окупанти 27 червня вдарили ракетною по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Снаряди влучили по торговому центру, коли в ньому було понад тисячу цивільних громадян, говорив президент України Володимир Зеленський.

За інформацією РНБО, у ТЦ "Амстор" влучила крилата ракета повітряного базування Х-22, її випустив бомбардувальник Ту-22 М3 із Курської області. Монастирський наголошував, що цей торговий центр — цілком цивільний об'єкт. Жодних військових об'єктів поблизу нього немає.

Розслідувальний проєкт InformNapalm з'ясував, що ТЦ у Кременчуці атакували загарбники з 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаполку армії РФ.

Російське міноборони говорило про удар "по ангарах з озброєнням і боєприпасами, що надійшли від США і європейських країн". Торговий центр "Амстор" вороги вважають "не робочим".