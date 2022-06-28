Более 20 погибших, 59 раненых: увеличилось число жертв удара по ТЦ в Кременчуге (фото)

Большинство тел не могут распознать, они сильно обгорели после попадания в здание российской ракеты. Правоохранителям поступило более 40 заявлений о пропавших без вести.

Количество погибших после удара российских военных по торговому центру (ТЦ) "Амстор" в Кременчуге увеличилось – их уже больше 20. Об этом сказал на брифинге замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

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В больницы обратились 59 раненых, 25 из них госпитализировали. Сотни патрульных, нацгвардейцев и гражданских продолжают разбирать завалы здания и доставать людей, подчеркнул Тимошенко.

По его словам люди после трагедии подали более 40 заявлений о пропавших без вести родственниках.

"Это настоящий геноцид и терроризм, которым нет оправданий… Россия ответит за каждое военное преступление", – пообещал чиновник.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: большинство тел не могут опознать

Специалисты не установили личности большинства погибших в результате ракетного удара российскими оккупантами по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Тела большинства не могут распознать, ведь они сильно обгорели, подчеркнул Монастырский. В медучреждения, по оценке министра, обратились 59 раненых, 1 человек умер в больнице.

[ + – ] Спасатели разобрали 60% завалов торгового центра

"В этой трагедии есть и раненый ребенок. Есть пострадавший среди спасателей, вчера он попал в больницу от отравления угарным газом", – отметил глава МВД.

Спасатели разобрали 60% завалов, работы могут закончить к утру 29 июня.

"Поэтому цифры (жертв и пострадавших) еще не окончательные. Будем стараться разобрать все до завтрашнего утра и сообщим о количестве погибших", – объяснил он.

Трагедия в Кременчуге: ВС РФ попали в ТЦ "Амстор"

Российские оккупанты 27 июня ударили ракетной по ТЦ "Амстор" в Кременчуге. Снаряды попали по торговому центру, когда в нем находились более тысячи гражданских, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

По информации СНБО, в ТЦ "Амстор" попала крылатая ракета воздушного базирования Х-22, ее выпустил бомбардировщик Ту-22 М3 из Курской области. Монастырский подчеркивал, что этот торговый центр – полностью гражданский объект. Никаких военных объектов вблизи него нет.

Расследовательский проект InformNapalm выяснил, что ТЦ в Кременчуге атаковали захватчики из 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиаполка армии РФ.

Российское минобороны говорило об ударе "по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами". Торговый центр "Амстор" враги считают "не функционирующим".