Российская ракета Х-22, которая уничтожила ТРЦ в Кременчуге, несла 900 кг взрывчатки (фото)

На месте происшествия будут работать эксперты специальной лаборатории, которые должны восстановить картину событий. Однако спасатели уже обнаружили образцы российской ракеты, что попала в конец здания ТЦ.

Найденные на территории разрушенного торгового центра "Амстор" в Кременчуге обломки боеприпаса свидетельствуют о том, что ВКС России для нанесения удара применили ракету Х-22, которая несла более 900 кг взрывчатого вещества. Об этом в ходе брифинга сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский.

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По словам министра, на месте происшествия будет работать эксперты специальной криминалистической лаборатории, которые были направлены в Украину иностранными партнерами для расследования военных преступлений. Однако на месте удара, где 60% площади ТЦ уже очищены от завалов, были обнаружены образцы ракеты Х-22, которая попала в дальний конец здания торгового центра.

Также Монастырский отметил, что полная картина событий будет восстановлена после заключения пожарной, взрыво-технической, строительно-технической экспертизы, а также экспертизы оружия, следов и обстоятельств его применения.

Что представляет из себя ракета Х-22

Данный тип вооружения был разработан и изготовлен в СССР еще в 1961 году. Ракеты была разработана для применения в связке с бомбардировщиком Ту-22 как средство для поражения вражеских авианосцев.

Ракета имеет длину в 11,5 метров при весе в 5,7 тонн. Скорость ее полета составляет до 4000 км в час, что делает ее сверхзвуковой, а дальность полета в зависимости от высоты и скорости полета находится в районе 400 — 550 километров. Ракета способна нести как обычные фугасно-кумулятивные боеголовки, так и иметь боевую часть с ядерной начинкой.

По мнению экспертов, при разработке Х-22 советские военные конструкторы не ставили приоритетную цель повысить точность ракеты, поскольку данный тип вооружения по замыслу должен был применяться при массовом залпе до 20 самолетов Ту-22, или же единичным запуском в случае применения ядерной боеголовки.

Следовательно ракета Х-22 класса "воздух-земля" высокой точностью по наземным целям не отличается, так как предназначена для удара по площадям.

Напомним, что ВКС России нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге из территории Курской области. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ракеты были выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые вылетели из аэродрома Шайковка в Калужской области.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что количество погибших после удара российских военных по торговому центру "Амстор" в Кременчуге увеличилось – их уже больше 20. Согласно поданным заявлениям родственников более 40 человек считаются пропавшими без вести.