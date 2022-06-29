РФ не планувала обстрілювати ТЦ у Кременчуку, — розвідка Британії

За інформацією Міноборони Британії, ракетний удар повинен був бути завданий по іншому інфраструктурному об'єкту, проте через дефіцит сучаснішого високоточного озброєння ЗС РФ поцілили не туди.

Російські військові продовжують робити успіхи в спробах оточити Лисичанськ Луганської області. Починаючи з 25 червня, ЗС РФ просунулися на 2 кілометри біля Лисичанського нафтопереробного заводу, на південь від міста. Про це повідомляє розвідка Великобританії у Twitter.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Ракетний удар по Кременчуку

У Міноборони Британії вважають, що росіяни не планували завдавати ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуку Полтавської області, мав бути уражений інший інфраструктурний об'єкт. Однак через дефіцит у Росії сучаснішого високоточного озброєння росіяни поцілили не туди.

"Неточність Росії в завданні далеких ударів раніше призводила до масових жертв серед цивільного населення, зокрема на залізничній станції Краматорськ 9 квітня 2022 року", — пишуть у британській розвідці.

Крім того, у відомстві вважають, що ЗС РФ, як і раніше, будуть готові до високого рівня побічної шкоди, коли вони усвідомлюють військову необхідність завдання удару. Ймовірно, росіяни продовжать завдавати ударів по території України, намагаючись перешкодити постачанню поповнення для українських сил у прифронтових районах.

"Брак у Росії сучаснішої високоточної ударної зброї та професійні недоліки їхніх навідників, швидше за все, призведуть до нових жертв серед цивільного населення", — заявили в Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, 28 червня глава МВС Денис Монастирський розповів, що кількість загиблих внаслідок удару по ТЦ у Кременчуку збільшилася до 25. Під уламками будівлі знайшли 18 тіл і 7 решток тіл загиблих.

Розвідка Британії повідомляла, що Росія демонструє виснаження своїх ресурсів під час останніх масованих обстрілів на всій території України. Під час останніх ударів країна використала радянські ракети Х-22.