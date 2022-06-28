Елементи шести армій: РФ демонструє виснаження своїх ресурсів, — британська розвідка

Під час останніх масованих обстрілів території України країна-агресор застосовувала радянські ракети Х-22 та сучасніші Х-101. РФ, як і раніше, використовує таку зброю для отримання тактичної переваги.

Під час останніх масованих обстрілів усієї території України Російська Федерація показала виснаженість своїх ресурсів, що зростає. Про це повідомляється в огляді британської розвідки за 28 червня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Із 24 по 26 червня РФ завдала серії інтенсивних ударів по обласних центрах і містах України з використанням ракет великої дальності. Як вважає Міністерство оборони Великобританії, для своїх атак країна-агресор використовувала старі радянські ракети Х-22 "Буря" (AS-4 'Kitchen') і сучасніші Х-101 (AS-23a KODIAK), випущені з повітряного простору РФ і Білорусі.

"Ця зброя була розроблена для ураження цілей, що мають стратегічне значення, але Росія продовжує використовувати її у великих кількостях для отримання тактичної переваги", — пояснюють британські військові.

Як підкреслюється, РФ зібрала разом елементи шести різних армій, проте тактичної переваги російське командування змогло досягти лише під Сєвєродонецьком.

Крім того, розвідка інформує, що українські сили продовжують закріплюватись на височинах у Лисичанську після вимушеного відступу із Сєвєродонецька. ЗСУ успішно завдає ударів далеко вглиб тилу противника, у результаті російські командні центри зазнають істотних збитків.

Нагадаємо, на Одещині від ракетного удару окупантів постраждали близько 65 будинків. Під час "прильоту" російської крилатої ракети Х-22 було поранено восьмеро людей.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія не має сил на широкомасштабний наступ в Україні.