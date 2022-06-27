Росія не має сил на широкомасштабний наступ в Україні, — Die Welt

Здійснюючи масовані ракетні удари по містах, Володимир Путін хоче продемонструвати свою воєнну перевагу над супротивником та приховати проблеми армії РФ.

Росія на сьогодні не має сил для широкомасштабного наступу в Україні. Про це йдеться в матеріалі видання Die Welt.

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За словами журналістів, підрозділи ЗС РФ з початку вторгнення сильно ослабли і на сьогодні вони не мають сил для ведення широкомасштабного наступу в Україні на кількох напрямках.

Die Welt стверджує, що російські військовослужбовці стикаються з логістичними проблемами, а командні структури працюють погано, через що особовий склад найчастіше деморалізований. Масовані ракетні удари ЗС РФ по українських містах німецькі журналісти називають спробою президента Росії Володимира Путіна продемонструвати свою військову міць та перевагу над українською армією.

"Занадто багато солдатів (російських — ред.) помирають, а ті, хто має замінити загиблих, погано навчені, з невеликим бойовим досвідом. Ослаблена російська армія не може дозволити собі новий широкомасштабний наступ у цей момент. Після того, як Сєвєродонецьк захопила путінська армія, російські ракети раптово знову обстріляли Київ та інші міста, що знаходяться далеко від лінії фронту, деякі з них, мабуть, запущені з Білорусі, але той, хто думає, що Москва тепер має перевагу, помиляється і не розуміє, що приховують обстріли", — продовжили журналісти, коментуючи один із наймасовіших ракетних обстрілів України, здійснений 25 червня.

У своєму матеріалі Die Welt зазначає, що друга за чисельністю армія у світі за чотири місяці так і не змогла "поставити на коліна" сусідню країну, що свідчить про проблеми з командуванням та проведенням провальних операцій на кількох напрямках.

Попри те, що Сєвєродонецьк перейшов під контроль Росії, у військовому плані більшість успіхів ЗС РФ на Донбасі не мають стратегічного значення. За словами журналістів, армія країни-агресора зазнала серйозних втрат у битві за обласний центр Луганщини, а російські солдати протягом чотирьох місяців "гинули як мухи".

"Сєвєродонецьк може і впав, але Донбас ще ні. Такі міста, як Краматорськ та Слов'янськ, ще не захоплені російською армією. А, між іншим, вони збудовані як фортеці та окупація може зайняти місяці. Тим більше, що жодної іншої тактики, крім випаленої землі, російські війська не знають. Росіяни бомблять і обстрілюють усі об'єкти, після чого заходить піхота. Це вимагає часу, який Україна використовує у своїх інтересах, чекаючи на нові поставки озброєння від країн Заходу", — підсумували журналісти у своєму матеріалі.

Варто зазначити, що військова розвідка Великобританії попереджає про можливе поновлення настання ЗС РФ в районі Ізюму. За даними відомства, Росія стягує свої резерви до окупованого міста, які можуть бути задіяні під час спроби прориву оборони ЗСУ у напрямку Слов'янська.

Також повідомлялося, що у Росії закликають президента РФ Володимира Путіна оголосити тотальну мобілізацію та не повторювати помилок лідера Третього Рейху Адольфа Гітлера.