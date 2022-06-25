"Потрібна мобілізація": прессекретар "Роснафти" закликав Путіна не повторювати помилку Гітлера

На думку Михайла Леонтьєва, керівництво Росії відкладає мобілізацію, сподіваючись зберегти лояльність населення.

Прессекретар "Роснафти" Михайло Леонтьєв закликав президента Росії Володимира Путіна оголосити мобілізацію. Він висловив свою думку в ефірі програми "Формула сенсу" на каналі "Соловйов Live".

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Під час обговорення війни в Україні Михайло Леонтьєв нагадав, що лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер оголосив мобілізацію лише 1942 року, через рік після початку вторгнення в СРСР. На думку представника "Роснафти", німці запізнилися, а тому програли Другу світову.

"Передчасний перехід до мобілізації неможливий, тому що сц*ть. А перестануть сц*ти, коли стане так страшно, що вже все — це соціально-політичний феномен. У нас люди, які керують економікою, лякаються ухвалення рішень, лякаються мобілізації. Безпосередньо лякають суб'єкта прийняття рішень", — висловився Леонтьєв.

За його словами, керівники Росії керуються так званою формулою "соціальної стабільності", запропонованою російським політологом Глібом Павловським: лояльність в обмін на демобілізацію. Мовляв, Адольф Гітлер в економіці довгий час теж дотримувався цієї концепції.

"Ти підтримуєш чинну владу на тій підставі, що вона від тебе нічого не хоче. Тобто не мобілізує ні в якому сенсі й ніколи. Ця думка глибоко навіяна, тому люди, які ухвалюють рішення, не хочуть виходити за межі формули, а це неправильно", — пояснив Михайло Леонтьєв.

Раніше з'явилася інформація, що Росія готова призвати на війну в Україну чоловіків із "легкими провинами". На думку американських експертів, влада РФ прагне поступово спрощувати правила прийняття громадян до армії для відправки в Україну, зокрема ув'язнених.

Фокус також писав, що Володимир Путін замість росіян мобілізував мешканців Донбасу на війну з Україною. Керівництво так званих "ЛНР" і "ДНР" насильно відправляє на фронт чоловіків віком від 18 до 55 років. За даними Сил оборони України, у травні 2021 року в "армії" бойовиків налічувалося близько 28 тисяч осіб.