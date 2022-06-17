Не свої — не шкода. Як Путін замість росіян мобілізував жителів Донбасу

Незважаючи на заяви Пушиліна, чоловіків із непідконтрольних територій продовжують насильно відправляти "на захист республіки". Як у "ДНР" проводять мобілізацію та як ховаються чоловіки призовного віку.

За п'ять днів до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, 19 лютого, "глави" так званих "ЛДНР" оголосили загальну мобілізацію чоловіків віком 18-55 років. Фокус дізнався, як Росія відправляє жителів Донецька та Луганська воювати проти України та який вигляд має мобілізація в "ЛДНР" .

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Мобілізація в "ЛДНР". Готувались за п'ять днів до війни

Інформацію про мобілізацію чоловіків окупованого Донбасу оприлюднив у своєму зверненні "глава ДНР" Денис Пушилін.

"Ми повинні об'єднати всі зусилля. Закликаю земляків, які перебувають у запасі, прибути у військові комісаріати. Сьогодні мною підписано указ про загальну мобілізацію. Звертаюся до всіх чоловіків республіки, здатних тримати в руках зброю, стати на захист своїх сімей", — оголосив "президент ДНР".

Цього ж дня з аналогічним зверненням виступив "колега" Пушиліна "глава ЛНР" Леонід Пасічник.

За інформацією командувача Сил оборони України генерала-лейтенанта Сергія Наєва, станом на 12 травня 2021 року чисельність "армії" сепаратистів на території Донбасу становила близько 28 тисяч осіб. Враховуючи, що активних бойових дій до лютого 2022 року не велося, є підстави вважати, що й до мобілізації чисельність залишалася такою самою. При цьому "глави" так званих республік не поспішають звітувати про кількість мобілізованих.

Вуличний призов на Донбасі

Регламенту мобілізація в "ЛДНР" не має. Усіх чоловіків, які якось придатні для виконання бойових завдань і працювали в "державних" установах, від прибиральника до директора, забрали в перші дні після оголошення. Далі розпочався "вуличний призов".

Схема проста. Чоловіків, які перебувають на вулиці або пересуваються містом приватним транспортом, зупиняють співробітники "правоохоронних органів" і на місці виписують повістку. Формальностей на кшталт "взяти із собою речі та завтра бути у військкоматі" немає — найчастіше призовників одразу відвозять автобусом. Після того, як у мережі з'явилися відео такої роботи військового комісаріату "ДНР", чоловіки з непідконтрольних областей почали ховатись у власних будинках. На періодичні дзвінки у двері ніхто не реагує.

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Чоловіки, які евакуювали членів сімей у РФ, а самі залишилися в "ЛДНР", усе одно змушені час від часу виходити на вулицю — хоча б у магазин за продуктами, і військкомати цим користуються. Вирушивши в булочну, потенційний призовник не підозрює, що біля магазину на нього вже чекають із повісткою. Поїде чоловік одразу до військкомату чи готуватиметься до певної дати — залежить від настрою співробітника "військкомату".

Донеччанин Олександр у коментарі Фокусу розповів, як відбувається мобілізація чоловіків і студентів у "ДНР".

"У нас зараз містом пересуваються тільки жінки. Навіть у доставці працюють дівчата. Забирають усіх чоловіків, вісімнадцятирічних першокурсників відправляють на фронт! Якщо мобілізовані потрапляють на територію Росії, то, швидше за все, їх відправлять у Харків або через Крим у Херсон, коли того вимагатиме воєнна обстановка. Серед донеччан ходила інформація, що з місцевого медичного інституту вже загинуло близько двохсот людей. Про це повідомили батькам, але ми розуміємо, що тіла багатьох убитих могли просто не знайти, тому цифри ще більші", — розповідає Олександр.

За словами донеччанина, стан здоров'я призовника для окупантів не є принциповим. Незалежно від ступеня інвалідності, наявності діабету, астми чи навіть пороку серця "військовий комісаріат ДНР" забирає кожного.

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Звичайно, більша частина українців, які живуть в окупації, не має наміру воювати проти України, однак є й ті, хто користується можливістю й займається мародерством у спорожнілих будинках.

"Більшість не хочуть воювати за "ДНР", і тим більше — воювати проти України. Проте є й ті, хто використовують мобілізацію як засіб наживи та повертаються з краденими речами українських сімей. Мій колишній однокласник, із яким ми не спілкуємося з часів випускного, під Запоріжжям "виніс" будинок. Украв ноутбук, годинник. Про це мені розповідали друзі, які спілкувалися з його батьками", — говорить Олександр.

Померти, не доїхавши до війни

Щоб не відправили на фронт, донецькі чоловіки місяцями не виходять із дому. Усю важку роботу виконують жінки, тоді як чоловіча частина "республік" сидить удома з дітьми — це в коментарі Фокусу підтвердив і донеччанин Сергій.

"Перші два місяці я жодного разу не виходив на вулицю. Зараз увечері разом із дружиною можемо вийти під під'їзд, недалеко пройдемося, але в основному продовжую перебувати вдома. Вся робота перейшла до рук жінок. У Донецьку практично немає води, іноді в певні години дають холодну воду зі слабким напором. Тому жінкам доводиться тягати воду у великих баклажках, і чоловіки не можуть їм у цьому допомогти", — розповідає чоловік.

[ + – ] Російський військовий патруль на Донеччині Фото: Getty Images

Незважаючи на заяви Пушиліна, мобілізація в Донецьку продовжується. За словами Сергія, після медичного огляду призовнику в білеті ставлять конкретну дату, коли він має з'явитись для служби в "армію ДНР".

"Комісаріат перевіряє, де прописані чоловіки, і ходить по квартирах. У травні мобілізація, здавалося б, призупинилася, але нещодавно призов посилили. Кажуть, що зараз виписують повістки, у яких зазначено конкретну дату явки до "військкомату" — 1 жовтня. Здебільшого чоловіків забирають у центрі міста. Така ситуація була з моїм знайомим, якого мобілізували прямо в ресторані посеред дня зі словами: "Нема чого гуляти". Чоловіки намагаються виїжджати з "ДНР", комусь це вдається. Суму за виїзд називають різну. Від 50 до 100 тисяч рублів", — каже чоловік.

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За словами Сергія, буває, що мобілізовані чоловіки помирають перед тим, як потрапляють на фронт.

"Є ті, хто йде воювати усвідомлено, і роблять це через винагороду: 70 тисяч рублів, які отримують військові, — це великі гроші як для "ДНР". Мій мобілізований знайомий розповідав, як у лютому їх привезли в будівлю інтернату в Макіївці, — перед тим, як відправити в Харків. Умови були такі, що двоє з мобілізованих померли в цьому ж інтернаті. Один — учадів, бо спав біля буржуйки. Другий замерз на смерть, бо в основному приміщенні не було місця і довелося спати на вулиці. Пізніше приїхали батьки та забрали тіла", — коментує співрозмовник.

"Ми на навчання їхали". Що розповідають бійці "ЛДНР", які потрапили в полон

Після початку "республіканської" мобілізації мешканці непідконтрольних територій регулярно потрапляють у полон до бійців ЗСУ.

31 березня в Українському Медіа Центрі в Києві пройшов брифінг полонених — мобілізованих студентів із "ДНР". Середній вік хлопців, відправлених на фронт із Донецької області, — 18-19 років. Полонені розповідають, що воювати проти України вони не збиралися. Спочатку студентів зібрали начебто на навчання, після чого примусово відправили на фронт.

За словами студентів, керували всім росіяни, а жителів "ДНР" використовували як гарматне м'ясо або живий щит.

Родичі одного з полонених в анонімному коментарі Фокусу кажуть: мобілізовані донеччани обдурені керівництвом "ДНР", яке спочатку розповідало про звичайний "курс молодого бійця", який нібито пройдуть хлопці.

"Їх привезли в Росію, після чого вони опинилися в Харківській області і там здалися в полон. Зараз, після брифінгу, вони перебувають у Полтавському СІЗО. Має бути суд, але поки що подальша їхня доля невідома", повідомляють родичі полонених.

Мобілізація в "ЛДНР": навіщо це Путіну?

Призвані служити в "армію ДНР" чоловіки опиняються на фронті в областях, які не мають стосунку до Донбасу. Жителів сходу України, які не мають військового досвіду, відправляють на передові позиції, використовуючи як витратний матеріал.

Враховуючи, що Путін так і не підписав указ про мобілізацію до РФ, ці рішення керівництва "республіки" мають вигляд виконання команди з Кремля. Головна мета розпоряджень російського уряду — не відправляти на фронт населення своєї країни, використовуючи у війні проти України самих українців.

Організувавши мобілізацію не в себе, а на тимчасово зайнятих територіях, Російська Федерація проводить військове "імпортозаміщення".

Про це кажуть і донеччани.

"Батька мого товариша забрали на самому початку війни. 13 березня його завезли в Херсонську область. Звичайних мужиків із підприємств, без військового досвіду, відправили на Миколаїв, де вони й "натрапили" на один із українських батальйонів. За словами батька, із 300 людей уживих залишилося 30-40. Чотири дні вони ховалися в лісах, після чого повернулися в Херсонську область, де росіяни відправили їх назад на Миколаїв", –=— розповідає донеччанин Олександр.

[ + – ] Російський військовий у Донецьку Фото: Getty Images

Повідомлення про закінчення або призупинення мобілізації часто з'являються в інформаційному просторі. Ще 28 лютого Пушилін на пропагандистських каналах РФ розповідав, що мобілізація припинена та військового контингенту вистачає.

"Уже заповнена необхідна кількість тих напрямків, на які в принципі й була націлена мобілізаційна кампанія. Влада республіки має намір зайнятися вибудовуванням цивільної складової", — заявляв глава.

Незважаючи на заяви Пушиліна, чоловіків із непідконтрольних територій Донбасу продовжують насильно відправляти "на захист республіки".

Про те, що мобілізацію в "ДНР" не збираються припиняти, свідчать заяви командира батальйону "Схід" Олександра Ходаковського. За словами сепаратиста, "Донецьк дуже сильно страждає". Ходаковський скаржиться, що "Донецькій Народній Республіці" не вдалося відсунути українську армію на безпечну для росіян і їхніх маріонеток дистанцію.

"Ми зараз багато в чому пожинаємо плоди минулих бездарних восьми років, і має все такий вигляд: Росіє, пошли на смерть своїх синів і врятуй нас — а ми самі? Інколи штовхаюсь у транспортному потоці й думаю: терміново потрібна друга хвиля нашої місцевої мобілізації, щоб кожен, який наклеїв букву Z на кузов автомобіля, міг піти й ділом довести свою солідарність із тим, що відбувається", — пише терорист Ходаковський.