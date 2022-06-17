Не свои – не жалко. Как Путин вместо россиян мобилизовал жителей Донбасса

Несмотря на заявления Пушилина, мужчин с неподконтрольных территорий продолжают насильно отправлять "на защиту республики". Как в "ДНР" проводят мобилизацию и как прячутся мужчины призывного возраста.

За пять дней до полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, 19-го февраля, "главы" так называемых "ЛДНР" объявили всеобщую мобилизацию мужчин в возрасте 18–55 лет. Фокус узнал, как Россия отправляет жителей Донецка и Луганска воевать против Украины и как выглядит мобилизация в "ЛДНР".

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Мобилизация в "ЛДНР". Готовились за пять дней до войны

Информацию о мобилизации мужчин оккупированного Донбасса обнародовал в своем обращении "глава ДНР" Денис Пушилин.

"Мы должны объединить все усилия. Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации. Обращаюсь ко всем мужчинам республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей", – объявил "президент ДНР".

В этот же день с аналогичным обращением выступил "коллега" Пушилина "глава ЛНР" Леонид Пасечник.

По информации командующего Сил обороны Украины генерала-лейтенанта Сергея Наева, по состоянию на 12 мая 2021 года численность "армии" сепаратистов на территории Донбасса составляла около 28 тысяч человек. Учитывая, что активных боевых действий до февраля 2022 года не велось, есть основания полагать, что и до мобилизации численность оставалась такой же. При этом, "главы" так называемых республик не спешат отчитываться о количестве мобилизованных.

Уличный призыв на Донбассе

Регламента мобилизация в "ЛДНР" не имеет. Всех мужчин, которые как-то пригодны для выполнения боевых задач и работали в "государственных" учреждениях, от уборщика до директора, забрали в первые дни после объявления. Дальше начался "уличный призыв".

Схема простая. Мужчин, которые находятся на улице или передвигаются по городу на частном транспорте, останавливают сотрудники "правоохранительных органов" и на месте выписывают повестку. Формальностей вроде "взять с собой вещи и завтра быть в военкомате" нет – зачастую призывников сразу увозят на автобусе. После того, как в сети появились видео такой работы военного комиссариата "ДНР", мужчины из неподконтрольных областей стали прятаться в собственных домах. На периодические звонки в дверь никто не реагирует.

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Мужчины, которые эвакуировали членов семей в РФ, а сами остались в "ЛДНР", все равно вынуждены время от времени выходить на улицу — хотя бы в магазин за продуктами, и "военкоматы" этим пользуются. Отправившись в булочную, потенциальный призывник не подозревает, что возле магазина его уже ожидают с повесткой. Поедет ли мужчина сразу в военкомат или будет готовиться к определенной дате – зависит от настроения сотрудника "военкомата".

Житель Донецка Александр в комментарии Фокусу рассказал, как проходит мобилизация мужчин и студентов в "ДНР".

"У нас сейчас по городу передвигаются только женщины. Даже в доставке работают девушки. Забирают всех мужчин, восемнадцатилетних первокурсников отправляют на фронт! Если мобилизованные попадают на территорию России, то, скорее всего, их отправят в Харьков, либо через Крым в Херсон, когда того будет требовать военная обстановка. Среди дончан ходила информация, что из местного медицинского института уже погибло около двухсот человек. Об этом сообщили родителям, но мы понимаем, что тела многих убитых могли просто не найти, поэтому цифры еще больше", – рассказывает Александр.

По словам дончанина, состояние здоровья призывника для оккупантов не принципиально. Вне зависимости от степени инвалидности, наличия диабета, астмы или даже порока сердца – "военный комиссариат ДНР" забирает каждого.

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Конечно, большая часть проживающих в оккупации украинцев не намерена воевать против Украины, однако есть и те, кто пользуется возможностью и занимается мародерством в опустевших домах.

"Большинство не хотят воевать за "ДНР", и тем более — воевать против Украины. Однако есть и те, кто используют мобилизацию, как средство наживы и возвращаются с ворованными вещами украинских семей. Мой бывший одноклассник, с которым мы не общаемся со времен выпускного, под Запорожьем "вынес" дом. Украл ноутбук, часы. Об этом мне рассказывали друзья, которые общались с его родителями", — говорит Александр.

Умереть, не доехав до войны

Чтобы не отправили на фронт, донецкие мужчины месяцами не выходят из дома. Всю тяжелую работу выполняют женщины, в то время, как мужская часть "республик" сидит дома с детьми — это в комментарии Фокусу подтвердил и дончанин Сергей.

"Первые два месяца я ни разу не выходил на улицу. Сейчас вечером вместе с женой можем выйти под подъезд, недалеко пройдемся, но, в основном, продолжаю находиться дома. Вся работа перешла в руки женщин. В Донецке практически нет воды, иногда, в определенные часы дают холодную воду со слабым напором. Поэтому женщинам приходится таскать воду в больших баклажках, и мужчины не могут им в этом помочь", – рассказывает мужчина.

[ + – ] Российский военный патруль на Донбассе Фото: Getty Images

Несмотря на заявления Пушилина, мобилизация в Донецке продолжается. По словам Сергея, после медицинского осмотра призывнику в билете ставят конкретную дату, когда он должен явиться для службы в "армию ДНР".

"Комиссариат проверяет, где прописаны мужчины, и ходит по квартирам. В мае мобилизация, казалось бы, приостановилась, но недавно призыв усилили. Говорят, что сейчас выписывают повестки, в которых указана конкретная дата явки в "военкомат" – 1 октября. В основном, мужчин забирают в центре города. Такая ситуация была с моим знакомым, которого мобилизовали прямо в ресторане посреди дня со словами: "Нечего гулять". Мужчины пытаются выезжать из "ДНР", кому-то это удается. Сумму за выезд называют разную. От 50 до 100 тысяч рублей", — говорит мужчина.

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По словам Сергея, бывает, что мобилизованные мужчины умирают до того, как попадают на фронт.

"Есть те, кто идет воевать осознанно и делают это из-за вознаграждения: 70 тысяч рублей, которые получают военные, это большие деньги, как для "ДНР". Мой мобилизованный знакомый рассказывал, как в феврале их привезли в здание интерната в Макеевке — перед тем, как отправить в Харьков. Условия были такие, что двое из мобилизованных умерли в этом же интернате. Один – угорел, так как спал возле буржуйки. Второй — замерз насмерть, потому что в основном помещении не было места и пришлось спать на улице. Позже приехали родители и забрали тела", — комментирует собеседник.

"Мы на учения ехали". Что рассказывают бойцы "ЛДНР", попавшие в плен

После начала "республиканской" мобилизации жители неподконтрольных территорий регулярно попадают в плен к бойцам ВСУ.

31 марта в Украинском Медиа Центре в Киеве прошел брифинг пленных — мобилизованных студентов из "ДНР". Средний возраст парней, отправленных на фронт из Донецкой области, – 18-19 лет. Пленные рассказывают, что воевать против Украины они не собирались. Изначально студентов собрали якобы на учения, после чего принудительно отправили на фронт.

По словам студентов, руководили всем россияне, а жителей "ДНР" использовали как пушечное мясо или живой щит.

Родственники одного из пленных в анонимном комментарии Фокусу говорят: мобилизованные дончане обмануты руководством "ДНР", которое изначально рассказывало про обычный "курс молодого бойца", который якобы предстоит пройти ребятам.

"Их привезли в Россию, после чего они оказались в Харьковской области и там сдались в плен. Сейчас, после брифинга, они находятся в Полтавском СИЗО. Должен быть суд, но пока дальнейшая их судьба неизвестна", – сообщают родственники пленных.

Мобилизация в "ЛДНР": зачем это Путину?

Призванные служить в "армию ДНР" мужчины оказываются на фронте в областях, которые не имеют отношения к Донбассу. Не имеющих военного опыта жителей востока Украины отправляют на передовые позиции, используя, как расходный материал.

Учитывая, что Путин так и не подписал указ о мобилизации в РФ, эти решения руководства "республики" выглядят как выполнение команды из Кремля. Главная цель распоряжений российского правительства – не отправлять на фронт население своей страны, используя в войне против Украины самих украинцев.

Организовав мобилизацию не у себя, а на временно занятых территориях, Российская Федерация проводит военное "импортозамещение".

Об этом говорят и жители Донецка.

"Отца моего товарища забрали в самом начале войны. 13 марта его завезли в Херсонскую область. Обычных мужиков с предприятий, без военного опыта, отправили на Николаев, где они и "попали" на один из украинских батальонов. По словам отца, из 300 человек в живых осталось 30-40. Четыре дня они прятались по лесам, после чего вернулись в Херсонскую область, где россияне отправили их обратно на Николаев", – рассказывает дончанин Александр.

[ + – ] Российский военный в Донецке Фото: Getty Images

Сообщения об окончании или приостановке мобилизации часто появляются в информационном пространстве. Еще 28 февраля Пушилин на пропагандистских каналах РФ рассказывал, что мобилизация приостановлена и военного контингента хватает.

"Уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые в принципе и была нацелена мобилизационная кампания. Власти республики намерены заняться выстраиванием гражданской составляющей", – заявлял "глава".

Несмотря на заявления Пушилина, мужчин с неподконтрольных территорий Донбасса продолжают насильно отправлять "на защиту республики".

О том, что мобилизацию в "ДНР" не собираются прекращать, свидетельствуют заявления командира батальона "Восток" Александра Ходаковского. По словам сепаратиста, "Донецк очень сильно страдает". Ходаковский жалуется, что "Донецкой Народной Республике" не удалось отодвинуть украинскую армию на безопасную для россиян и их марионеток дистанцию.

"Мы сейчас во многом пожинаем плоды прошлых бездарных восьми лет, и выглядит все так: Россия, пошли на смерть своих сыновей и спаси нас – а мы сами? Иной раз толкаюсь в транспортном потоке и думаю: срочно нужна вторая волна нашей местной мобилизации, чтобы каждый, наклеивший букву Z на кузов автомобиля, мог пойти и делом доказать свою солидарность с происходящим", – пишет террорист Ходаковский.