Побег из Украины. Как мужчины нелегально оказываются в Европейском Союзе

Несмотря на запреты, в Украине процветает нелегальный бизнес, помогающий мужчинам перебраться в Европейский Союз. Как работают схемы по выезду мужчин за границу во время военного положения и сколько стоят такие "услуги"?

25 февраля, сразу после вторжения Российской Федерации Пограничная служба Украины опубликовала сообщение о запрете выезда военнообязанным украинцам от 18 до 60 лет на протяжении всего военного положения.

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Спустя три месяца войны, 30 мая советник главы МВД Виктор Андрусив допустил, что легальный выезд за границу для мужчин во время военного положения все-таки возможен.

"Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше", – говорит советник.

Власти Украины пока не отреагировали на предложение Андрусива открыть границы для мужского населения страны, пусть и за денежный взнос. Владимир Зеленский петицию с просьбой о разрешении выезда раскритиковал, однако на сайте президента ежедневно публикуются новые обращения украинцев с призывами открыть границы для мужчин.

Регулярно появляются новости о безуспешных попытках украинцев пересечь кордон. Если в первое время после начала полномасштабной войны побег из Украины был скорее самостоятельной инициативой, рассчитанной на невнимательность пограничников (именно так в марте сын и внук Софии Ротару пытались попасть в Молдову на лодке), то сейчас незаконная процедура приобрела "урегулированный" вид.

На этом строится большой нелегальный бизнес, когда за различного размера оплату мужчин призывного возраста пытаются переправить через границу Украины.

Фокус разобрался, как работает нелегальная схема по вывозу мужчин за границу во время военного положения и сколько стоит данная "услуга".

Нелегальные схемы выезда мужчин из Украины: все решают в Телеграме

Как это было с внутренними транспортными перевозками и продажей масок в начале коронавирусной пандемии, сформировались специальные "агентства", которые, как заявляется, помогают мужчинам выехать за границу, чтобы избежать мобилизации.

Поиск клиентов идет через таргетированную рекламу в Инстаграм. В ролике, который привязан к иностранному аккаунту и транслируется в Инстаграм-сторис, в качестве иллюстрации — президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников на фоне лазурных пляжей.

Яркие подписи гласят: "Выехать за границу – Легко", "Одобрено администрацией", "Покинь страну без лишних вопросов".

Ссылка, прикрепленная к рекламному видео, переводит на закрытый Телеграм-канал с логотипом Пограничной службы Украины.

После того, как заявка на вступление в канал принимается администраторами (на момент написания материала количество подписчиков насчитывало 25 тысяч), потенциального заказчика знакомят с "ассортиментом" вариантов выезда за границу.

Как выехать из Украины: три основных варианта

Вариант первый – "Белый билет"

Можно ли выехать за границу с белым билетом? Организаторы "схем" в Телеграме утверждают, что да. Предлагается: постановка на временный учет в военкомате и заключение военно-лечебной комиссии о непригодности к военной службе задним числом. Также предполагается исключение из реестра военнообязанных. В "меню" доступно несколько заболеваний, а "диагноз" выносится индивидуально под историю болезней клиента. Вся информация вносится в базу военнообязанных, а также в медицинскую базу Хэлси.

Цена: 1400 долларов, 800 из них – авансом, остаток – при удачном пересечении границы.

Вариант два: волонтер при перевозке гуманитарного груза

После добавления в базу "Шлях" для пересечения границы, мужчину добавляют в базу водителей.

При выборе такого варианта, администраторы указывают на два нюанса. Первый – необходимо вернуться в Украину на протяжении года. Второй – только граница с Польшей является гарантированным переходом на территорию ЕС, в связи с тем, что все гуманитарные грузы перемещаются только по направлению Львов-Польша.

Цена: 2 000 долларов. Аванс – 1 000.

Вариант третий: оформление обучения в Польше

Выезд из Украины на учебу в Польшу — еще один вариант, который предлагают "нарисовать" в Телеграме. Работники агентства создают документ об обучении в университете Польши. В комплекте идет официальное приглашение с польской стороны на обучение, студенческий билет, нотариально заверенные переводы документов с, как заявляется, официальным внесением в нотариальную базу.

В дополнение – отсрочка от военкомата как студента, проходящего обучение за границей.

Как заявляют организаторы, этот вариант для выезда за границу является гарантированным. В описании услуги не указана возрастная категория, но заказчики старше 40 лет должны быть готовы к дополнительным проверкам на границе.

Цена: 2 400 долларов. Аванс – 1 400.

Фейки, которыми заманивают клиентов

Какие бы сомнительные гарантии ни давали потенциальным клиентам, не стоит обманываться в намерениях спекулянтов.

Регулярно в Телеграме встречается манипулятивная информация, направленная на усиление паники. Например, в одном из постов приводится выдуманный "ответ" Владимира Зеленского на петицию с просьбой разрешить выезд из Украины:

"Я не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне или, может, к родителям тех воинов, которые отдали свою жизнь за Украину? Когда сегодня от 50 до 100 украинцев гибнут на востоке нашего государства. Мы планируем ужесточить условия выезда и всем, кто подписал эту петицию, скажу, до Нового года вы не уедете из Украины", – выдают полный фейк администраторы.

Последнего предложения в своей речи Владимир Зеленский не произносил, но организаторы нелегального бизнеса, исказив слова президента, "намекают", что пора покупать "билет" на выезд из Украины.

Еще один из вариантов манипуляции – фальсификация сообщений от Генштаба Украины.

"К сожалению, на сегодняшний день, слишком мало мужчин с активной гражданской позицией. Поэтому, было принято решение проводить рейды для выявления пригодных к обороне государства мужчин в общественных местах. Это не противоречит закону и работает на благо нашей страны", – приводится вымышленное обращение Генерального штаба.

Следующим предложением после "обращения" идет призыв: "Чтобы избежать мобилизации – пишите нам".

Украинцы в Польше: появились великовозрастные "студенты" и "волонтеры"

Тем временем, количество украинских мужчин в Европейском Союзе стремительно увеличивается.

"Я улетал за неделю до вторжения, а теперь осел в Кракове. Сейчас живу в студенческом общежитии, где украинцы могут дешево снять комнату на пару с кем-то. Интересный факт, что возле университетского кампуса, да и в самом общежитии, становится все больше украинских мужчин не совсем студенческого возраста. Скорее всего, они используют "студенческие справки", чтобы выехать со страны", – рассказывает Андрей.

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По словам Андрея, среди его знакомых есть люди, которые выезжали с помощью справок о волонтерстве. Среди уехавших за пределы Украины мужчин такая справка считается самой "удобной", потому что в любой момент можно вернуться назад.

"Захотел в отпуск – пожалуйста "я волонтер". Это позволяет выезжать с Украины, хоть и не на длительное время", – объясняет мужчина.

Однако пограничники осведомлены о способах нелегального пересечения границы, которым пользуются украинцы. По словам Елизаветы, украинки, которая также временно живет в Польше, проверка справок на границе может занимать около часа на одного пассажира. Девушка рассказывает, как выезжала из Украины в одном поезде вместе с мужчинами.

"В моем поезде "Киев — Пшемышль" на каждый вагон был, как минимум, один пассажир мужского пола. К таким пограничная служба относится с особым вниманием. Мужчина, который ехал в вагоне со мной, предоставил справку о сердечном заболевании, которая была выдана буквально за несколько дней до выезда. На что получил логичный вопрос от пограничников: "Почему диагноз был поставлен только сейчас?". Со стороны проверка такого пассажира выглядит очень тщательной. Но спустя сорок минут вопросов, мужчина таки получил долгожданную печать в загранпаспорте", – рассказывает девушка.

Елизавета также отмечает – украинцев в Польше прибавилось.

"Сейчас там то и дело встречаются украинские мужчины – водители такси, официанты, бармены и просто прохожие. Некоторые из них, даже не дождавшись вопроса, как им удалось выехать, рассказывают сами – выезжали до войны, а теперь застряли в Польше. Вряд ли кто-то чистосердечно признается, что купил "счастливый билет" за бугор".

[ + – ] Однако пограничники осведомлены о способах нелегального пересечения границы, которым пользуются украинцы Фото: gpk.gov.by

Как проверяют украинских мужчин в ЕС

В миграционных центрах Европейского Союза хорошо осведомлены о запрете украинцам выезжать из страны. Поэтому мужчины заранее придумывают правдоподобную "историю болезни". Об этом Фокусу рассказала украинка Виктория, проживающая в Швеции.

"Для того, чтобы официально работать, получать зарплату, финансовую помощь и снимать квартиру в Европе в течении 90 дней после прибытия в ЕС, нужно явиться в миграционный центр. Если этого не сделаешь – Евросоюз может ввести определенные санкции. Это очень важный момент, поэтому, если мужчина из Украины идет в миграционный центр, то должна быть заранее продумана причина по которой он оказался в Европе. Потому что вопросы задают очень придирчиво. Вплоть до: "Что у вас с зубами?" и "Когда вы в последний раз занимались сексом", – рассказывает девушка.

По словам Виктории, с ощутимыми проблемами столкнулись украинцы, которые первыми выехали после полномасштабного вторжения.

"В самом начале, когда специальные "конторы" по пересечению границы еще не открылись, стоимость нелегального выезда составляла от 5 тысяч долларов до 8 тысяч евро. При этом никто не давал гарантию, что пересечение окажется успешным, а печать в паспорте поставят. А если в паспорте не будет печати, то у миграционных агентов возникнут вопросы, которые могут грозить депортацией", – рассказывает украинка.

Границы все равно откроют?

Фокус пообщался с инициатором разрешения выезда украинским мужчинам за границу, советником министра МВД Виктором Андрусивым.

"Это нужно будет сделать. Сейчас выезд для мужчин из Украины невозможен, у нас война в стране, но экономическая ситуация ухудшается, поэтому это скорее вопрос времени. Президент прав в своей критике петиции по поводу разрешения выезда. Здесь не идет речь об открытии границ для всех мужчин. Мы должны исходить из причин. Если, например, мужчина придет в военкомат и там расскажет о причинах своего выезда, ему поставят отметку, что в ближайшее время нет надобности в его призыве, то ему можно дать визу, например, на месяц, чтобы он сделал все свои дела и вернулся", – рассказывает Андрусив.

Советник объясняет, чем месячная виза сможет помочь украинской экономике.

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"Есть ситуации, когда мужчинам-предпринимателям нужно в Европе выполнить краткосрочные задачи. Например, у нас сейчас из-за отсутствия поставок электроники, не будет техники, которую покупают украинцы. Нужно заказывать в Европе. Предпринимателям, которые занимаются таким направлением, нужно выехать в Европу и решить все проблемы с поставками. Или, например, директор фирмы до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию. Сейчас он не может подписать договор, так как не может выехать. Вопрос не в запрете, а в урегулировании выезда", – продолжает советник министра.

[ + – ] Сейчас легальный выезд для мужчин призывного возраста из Украины практически невозможен

Частые и, возможно, не всегда оправданные поездки чиновников за границу, вызывают дискуссии в украинском обществе.

"Процесс пребывания чиновников за границей контролируется, у них есть определенный временной период, разрешение. Если чиновник находится дольше этого периода или использует командировку в своих каких-то целях, это уже злоупотребление полномочиями", – объясняет советник министра.

Андрусив рассуждает: если вводят подобный запрет, закономерно появляются и возможность решить вопрос через коррупционные схемы. Но и те, кто занимается организацией нелегального пересечения границы, и мужчины, которые выезжают из Украины по поддельным приглашениям и справкам, будут нести ответственность согласно законодательству.

Так оно и происходит. Еженедельно появляются новости об очередных задержаниях организаторов незаконного вывоза украинцев. Из недавнего – задержанный во Львове киевлянин, который организовал незаконное пересечение границы Украины для граждан призывного возраста. За свои услуги злоумышленник просил от 3000 до 5000 долларов США, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.