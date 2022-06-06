Во Львове задержали организатора схемы незаконного пересечения границ Украины (фото)

За незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины злоумышленник просил от 3000 до 5000 долларов США.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего киевлянина, который организовал незаконное пересечение границ Украины для граждан призывного возраста. За свои услуги злоумышленник просил от 3000 до 5000 долларов США, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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В частности сообщается, что мужчина собирался отправить через государственную границу Украины с Польшей гражданина призывного возраста. Встретившись с "клиентом" во Львове, киевлянин получил предоплату в размере 110 тысяч гривен. Сразу после получения денежных средств злоумышленника задержали сотрудники Нацполиции.

После проведенного неотложного обыска в автомобиле киевлянина были обнаружены 55 тыс. грн, $6100, мобильные телефоны и справки военно-врачебной комиссии.

По факту преступной деятельности 41-летнему киевлянину было объявлено о подозрении согласно ч. 3 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 45-летнего мужчину, который изготавливал и продавал поддельные документы, позволяющие пересекать государственную границу гражданам призывного возраста в условиях военного положения в стране.

Во Львовской области разоблачили деятельность местного предпринимателя, который занимался изготовлением и продажей волонтерам низкокачественных металлических пластин к бронежилетам. Злоумышленник самостоятельно изготовил 150 штук пластин, которые при проверки не выдерживали попадание пули 5,45 мм и 7,62 мм калибра.